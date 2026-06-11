TikToker Nhật Duy - Nhật Hoàng: Sở hữu loạt video "triệu view", biến mất gần 1 năm qua

Gần đây, những thông tin về hai chàng trai TikToker Nhật Duy và Nhật Hoàng đã trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nổi tiếng với những nội dung xoay quanh cuộc sống và mối quan hệ của cả hai, Nhật Duy và Nhật Hoàng đã lâu không cập nhật video và bài viết mới, khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Bộ đôi TikToker điển trai Nhật Hoàng và Nhật Duy.

Sinh năm 2001, TikToker Nhật Hoàng (hay thường được biết đến với tên Elio) đã nổi danh trong những năm trở lại đây, với hơn 592 nghìn lượt theo dõi. Anh chàng ghi điểm với cư dân mạng nhờ gương mặt thư sinh, sống mũi cao, nụ cười "tỏa nắng" cùng gu thời trang thịnh hành.

Nhiều năm về trước, Nhật Hoàng đã được xem là hình mẫu "chất liệu bạn trai", khiến hội chị em ráo riết săn lùng thông tin . Nhờ đó, anh chàng sở hữu nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, dù đôi khi chỉ đơn giản là khoe nhan sắc của mình.

Song, yếu tố giúp Nhật Hoàng càng được thêm quan tâm bởi cư dân mạng đó là mối quan hệ thân thiết của anh cùng TikToker Nhật Duy (hay Ri Nguyễn). Trái ngược hẳn với Nhật Hoàng, Nhật Duy lại gây chú ý bởi vẻ ngoài cá tính, phong trần. Người anh lớn ít cập nhật trang cá nhân hơn, bù lại sở hữu một trang TikTok khác cùng với Nhật Hoàng, đến nay đã có gần 100 nghìn người theo dõi.

Kênh chung này thường xuyên ghi lại khoảnh khắc đời thường, gần gũi của hai chàng trai, nếu không phải là chuyện cuộc sống hằng ngày thì cũng là những "tiểu phẩm" hài hước.

Nhật Duy thân thiết với Nhật Hoàng, có chung một trang TikTok.

Giữa lúc đang được quan tâm, cả hai TikToker đồng loạt rơi vào trạng thái "mất tích". Kể từ tháng 7/2025, trang của Nhật Hoàng đã không còn cập nhật video mới nào. Trong khi đó, Nhật Duy đã ngưng đăng bài từ tận năm 2024. Sự biến mất đột ngột này làm dấy lên làn sóng hoang mang với người hâm mộ.