"Nam thần MMA" Kota Miura vì sao vẫn gây sốt dù có chuỗi thua đậm liên tiếp?

Tóm tắt chung: Kota Miura gây chú ý với chuyện tình cảm cùng nữ diễn viên Meisa Kuroki, hơn anh 14 tuổi. Kota Miura được sinh ra trong gia đình quyền lực, có bố là "chân sút vàng" của làng bóng đá Nhật Bản, còn mẹ là ngôi sao đình đám trong làng giải trí. Sau chuỗi thua 4 trận liên tiếp ở mảng MMA, Kota Miura đối mặt áp lực sự nghiệp lớn. Nhờ vẻ ngoài điển trai, Kota Miura nổi tiếng vượt ra khỏi mảng thể thao, trở thành gương mặt gây sốt mạng xã hội.

Ngay cả với những ai không quan tâm mảng thi đấu võ thuật MMA, cái tên Kota Miura vẫn được công chúng biết đến và quan tâm nhờ sở hữu vẻ ngoài nam thần. Đặc biệt hơn, chàng võ sĩ sinh năm 2002 còn gây sốt khi công khai hẹn hò với nữ diễn viên, siêu mẫu đình đám xứ Nhật Meisa Kuroki, tạo nên chuyện tình "đũa lệch" đẹp và thú vị của làng giải trí.

Sinh ra và lớn lên tại Kobe, Nhật Bản, Kota Miura có xuất phát điểm khiến nhiều người mơ ước, được xem là trường hợp "ngậm thìa vàng" thực thụ. Anh là con trai thứ của huyền thoại bóng đá Kazuyoshi Miura, cũng là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á". Mẹ của anh là Risako Miura, một nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng.

Kota Miura và bố.

Sống dưới ánh hào quang truyền thông từ nhỏ, Kota ban đầu được định hướng theo nghiệp đá bóng giống bố. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng ở lưng thời trung học buộc anh phải từ bỏ giấc mơ sân cỏ, đồng thời tìm thấy niềm đam mê mới đầy mãnh liệt với MMA. Sau cùng, Kota quyết định chuyển hướng sang võ thuật tổng hợp ngay sau khi tốt nghiệp cấp Ba.

Tháng 12/2021, Kota Miura ra mắt bùng nổ tại đấu trường danh giá RIZIN FF bằng một chiến thắng ấn tượng. Về sau, anh chàng duy trì sự nghiệp của mình, có thắng nhưng thua cũng không ít. Thế nhưng, điều khiến cái tên Kota Miura thực sự tạo nên cơn sốt càn quét mạng xã hội lại nằm ở ngoại hình "cực phẩm".

Sở hữu nụ cười hiền hậu, gương mặt thư sinh đối lập với thân hình vạm vỡ, anh được truyền thông ví như "bản sao" của nhiều tài tử như Hứa Quang Hán hay Park Bo Gum, nhưng là ở mảng thể thao.

Ngoại hình nổi bật giúp Kota Miura được săn đón.

Ngoại hình điển trai giúp anh sở hữu hơn 3 triệu lượt theo dõi trên Instagram, cũng như nhiều hợp đồng quảng cáo. Tuy vậy, chàng võ sĩ Gen Z cũng đón nhận nhiều tranh cãi vì liên tiếp nhận những trận thua cay đắng.

Từ năm 2023 đến nay, Kota sở hữu chuỗi thua liên tục 4 trận, thậm chí bị "nốc ao" bởi đối thủ. Từ đó, nhiều người đặt ra câu hỏi về việc phải chăng anh chàng chỉ nổi tiếng vì vẻ ngoài, trong khi năng lực và kỹ thuật ngày càng tụt lại phía sau.

Kota Miura sở hữu chuỗi thua 4 trận liên tiếp cho đến nay.

Chưa dừng lại ở đó, Kota Miura còn trở thành tâm điểm bàn tán trong thời gian gần đây khi hẹn hò với Meisa Kuroki. Loạt ảnh của cả hai được truyền thông Nhật Bản tung ra, khiến công chúng xôn xao vì tuổi tác và khoảng cách thế hệ khác biệt. Trước đó, sao nữ Meisa Kuroki sinh năm 1988 đã là một biểu tượng nhan sắc, mang dòng máu lai nổi bật và bùng nổ danh tiếng thông qua loạt phim Crows Zero.

Bất chấp những định kiến, Kota Miura và Meisa Kuroki đối diện với truyền thông một cách điềm tĩnh và trưởng thành. Thay vì né tránh hay phô trương, đại diện hai bên thẳng thắn xác nhận mối quan hệ với lời khẳng định "hợp nhau" ngắn gọn. Mối quan hệ này còn chớm nở vào giai đoạn sóng gió của cả hai. Đó là khi Meisa vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân dài nhiều năm, còn Kota đang loay hoay vượt qua áp lực tâm lý từ chuỗi trận thua liên tiếp trên võ đài.

Kota Miura và Meisa Kuroki hẹn hò.

Sự chín chắn, bản lĩnh của Meisa mang lại cho chàng võ sĩ cảm giác an toàn, giúp anh vượt qua được áp lực sự nghiệp. Ngược lại, sự chân thành, nghiêm túc của anh chàng là sự vỗ về ấm áp dành cho cô sau những ngày giông bão.