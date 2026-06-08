Hà Nội: Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị nghi ăn cắp tại AEON Long Biên

HHTO - Một bài đăng kèm video phản ánh việc bị nghi ngờ trộm cắp, bị chặn lại giữa khu vực bãi gửi xe tại AEON Long Biên khi đang đi cùng hai con nhỏ đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Công an phường Long Biên và phía trung tâm thương mại cho biết đang xác minh, rà soát camera để làm rõ vụ việc.

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một người phụ nữ tên N. phản ánh việc bản thân bị nghi ngờ trộm cắp và bị xúc phạm danh dự khi mua sắm tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội).

Theo nội dung chia sẻ, khoảng 21h45' ngày 7/6, chị N. cùng hai con nhỏ di chuyển ra khu vực cổng số 8 của trung tâm thương mại để đón xe về nhà. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường làm việc với lý do bị nghi “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết thời điểm tiếp cận, cả hai người đều không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù đã khẳng định toàn bộ hàng hóa đều được thanh toán đầy đủ, có hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một trong hai người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường.

Theo phản ánh, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người khiến hai con nhỏ hoảng sợ và bật khóc. Chỉ khi chị N. phản ứng quyết liệt, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một trong hai người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh.

Sau đó, lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra túi đồ của chị N., đồng thời đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả kiểm tra không phát hiện sản phẩm nào thừa hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Người phụ nữ "tố" bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên. (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Cho rằng việc bị nghi ngờ, chặn lại giữa nơi công cộng và yêu cầu đưa về công an phường khi chưa tiến hành kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân cũng như tâm lý của các con, chị N. đề nghị phía liên quan trích xuất camera giám sát, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và có lời xin lỗi thỏa đáng nếu xảy ra sai sót.

Sau khi bài đăng của chị N. lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, fanpage chính thức của AEON Mall Long Biên cũng ghi nhận làn sóng bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Dưới nhiều bài đăng của trung tâm thương mại, không ít tài khoản đã để lại các bình luận bày tỏ sự bức xúc trước phản ánh của người phụ nữ, đồng thời yêu cầu đơn vị sớm công bố kết quả xác minh và có phản hồi chính thức về vụ việc.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu nội dung phản ánh là chính xác, cách thức tiếp cận và xử lý đối với khách hàng cần được xem xét lại nhằm tránh gây ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý của người liên quan, đặc biệt khi sự việc xảy ra trước mặt trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng cần chờ kết luận từ cơ quan chức năng và kết quả rà soát từ phía trung tâm thương mại trước khi đưa ra những nhận định cuối cùng về vụ việc.

Fanpage AEON Mall Long Biên liên tục nhận về "bão" đánh giá 1 sao cùng loạt bình luận tiêu cực dưới các bài đăng.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo chí, một chỉ huy Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định. Trong khi đó, đại diện AEON Mall Long Biên cho biết trung tâm thương mại đã tiếp nhận thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội và đang khẩn trương rà soát hệ thống camera giám sát để xác minh các tình tiết liên quan.

Khi được hỏi hai người đàn ông xuất hiện trong phản ánh của chị N. có phải là nhân viên an ninh của AEON Mall Long Biên hay không, đại diện trung tâm thương mại cho biết hiện chưa thể khẳng định và cần tiếp tục kiểm tra, xác minh trước khi đưa ra thông tin chính thức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng và các bên liên quan tiếp tục làm rõ.