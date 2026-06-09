Nữ du khách bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bài sai sự thật chuyện "tâm linh" Ninh Bình

HHTO - Sau nhiều ngày gây xôn xao mạng xã hội với loạt bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh khi du lịch tại Ninh Bình, nữ du khách sở hữu tài khoản Threads "Netolatone" đã bị cơ quan chức năng xác định có nhiều nội dung không đúng sự thật. Người này bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Liên quan đến vụ việc một nữ du khách đăng tải hàng loạt bài viết trên mạng xã hội kể về những trải nghiệm mang màu sắc tâm linh trong chuyến du lịch tại Ninh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung thông tin được đăng tải.

Thực hiện chỉ đạo trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình du lịch tại Ninh Bình, một nữ du khách đã sử dụng tài khoản Threads mang tên "Netolatone" đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí. Các bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ và tương tác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với L.Q.A về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chủ tài khoản nói trên là L.Q.A, trú tại thành phố Hà Nội. Ngày 8/6/2026, làm việc với cơ quan chức năng, L.Q.A thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh trong quá trình tham quan, du lịch tại Ninh Bình.

Theo cơ quan công an, nhiều chi tiết trong các bài viết không có căn cứ, không có người làm chứng. Một số nội dung được chính L.Q.A tự thêm thắt nhằm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện.

Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng cũng làm việc với anh Nguyễn Mạnh T. (sinh năm 1986, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), là tài xế chở L.Q.A trong chuyến đi. Người này xác nhận không có sự việc xe hỏng giữa đường, không có việc đuổi nữ du khách xuống xe và cũng không có chuyện ngồi chờ cùng nữ du khách để đợi người yêu cũ đến đón như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngoài ra, các tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ hay gọi điện cho mẹ của người yêu cũ để làm tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện cũng được xác định là hoàn toàn không có thật.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin trên không gian mạng, L.Q.A đã gỡ bỏ các bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong Nhân dân". Hành vi này vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Những hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, bịa đặt nhằm câu kéo tương tác, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.