Lý do hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng đến các trường đại học

HHTO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, bước vào mùa giải mới, cuộc thi tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Thay mặt ban Biên tập Báo Tiền Phong, đơn vị sáng lập và tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - khẳng định trải qua gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín và danh giá hàng đầu của đất nước.

Từ cuộc thi đầu tiên năm 1988 đến nay, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn hướng tới những giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều thế hệ Hoa hậu, Á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định được năng lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành những đại sứ truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

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Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, bước vào mùa giải năm 2026, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới - những cô gái không chỉ đẹp về hình thể mà còn giàu tri thức, văn hóa, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tin tưởng môi trường đại học chính là nơi hội tụ nhiều nữ sinh ưu tú, năng động, sáng tạo và giàu hoài bão. Chính vì vậy, hành trình tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến các đại học, cao đẳng trên cả nước.

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Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp. Đó còn là cơ hội để các bạn trẻ khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng, mở rộng tri thức, nâng cao sự tự tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Ban Tổ chức mong muốn thông qua các chương trình tuyển sinh, nhiều nữ sinh đến từ các đại học, cao đẳng trên cả nước có thể mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. "Hãy xem đây là cơ hội để thử thách chính mình, để trưởng thành hơn và để viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.