Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh sẽ trải qua các phần thi như thế nào?

HHTO - Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi về cơ bản không khó và có cơ hội giành được các giải thưởng phụ với giá trị không nhỏ.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh cần chứng minh bản thân không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn tỏa sáng về tri thức. Những điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với những cuộc thi sắc đẹp khác mà còn giúp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở nên mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn cũng như tạo ra thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực hơn.

Các nội dung thi của Hoa hậu Việt Nam 2026 về cơ bản không quá khó, bao gồm các phần thi sau:

- Thi vẻ đẹp hình thể thông qua trình diễn (phần thi bắt buộc): Thi trang phục áo dài, thi trang phục áo tắm (đồng phục), thi trang phục dạ hội tự chọn, thi trang phục dân tộc/cổ phục.

- Thi thực hành thực tế.

- Thi tài năng (phần thi tự chọn).

- Thi ứng xử (áp dụng cho các thí sinh lọt vào Top 5).

Những giải thưởng phụ bao gồm Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp Biển, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất… và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác. Thí sinh giành được giải thưởng phụ sẽ được nhận 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng) mỗi giải.

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Bước sang mùa giải 2026, BTC Hoa hậu Việt Nam tiếp tục mong muốn tìm kiếm những gương mặt hội tụ đầy đủ các giá trị: Nhan sắc, trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập quốc tế.

Gửi lời khuyên tới các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh động viên các bạn hãy mạnh dạn, tự tin, đừng ngần ngại thử sức với thanh xuân: “Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ luôn dìu dắt, đồng hành, giúp cho hành trình thanh xuân của các bạn trở nên ý nghĩa hơn. Đây là cơ hội tốt để trải nghiệm, phát triển, những thử thách sẽ giúp mình ngộ ra điều hay, ý đẹp của cuộc sống. Cứ làm đi, đừng ngần ngại thử sức với thanh xuân của mình".