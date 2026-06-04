Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam sẽ đón khoảng 120 thí sinh

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Hướng tới mùa giải kỷ niệm 75 năm, cuộc thi Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị đầu tiên. Đơn vị tổ chức cùng đại diện Miss World vừa có chuyến khảo sát thực tế xuyên Việt nhằm đánh giá các địa điểm tiềm năng cho chuỗi hoạt động của cuộc thi.

Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi dự kiến quy tụ hơn 120 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới với hành trình kéo dài gần một tháng đi qua nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

mw-2.jpg

Sau buổi họp báo khởi động cuộc thi diễn ra giữa tháng 5, chủ tịch Julia Morley cùng tổ chức Miss World vừa quay trở lại Việt Nam. Lần này, đoàn phối hợp cùng đơn vị đăng cai tại Việt Nam tiến hành khảo sát các điểm đến trọng điểm trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu vào tháng 8.

mw-5.jpg
mw-6.jpg

Trong chuyến khảo sát này, ba điểm đến đã được lựa chọn để đánh giá thực tế bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang.

Thủ đô Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt khi được công bố là điểm dừng chân đầu tiên, nơi chào đón hơn 120 cô gái hội tụ, đánh dấu mốc khởi đầu cho hành trình kéo dài một tháng tại Việt Nam. Tại đây, các thí sinh sẽ gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa, con người cùng những giá trị truyền thống đặc sắc.

Trong chuyến khảo sát tại Hà Nội, bên cạnh việc đánh giá các địa điểm lưu trú và tổ chức sự kiện, Chủ tịch Julia Morley cùng các thành viên đã dành thời gian trải nghiệm các món ăn truyền thống như bánh mì, bánh cuốn, phở và tìm hiểu các câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt.

mw-4.jpg

Bên cạnh Hà Nội, Hải Phòng sẽ là tâm điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Miss World, nổi bật nhất là show thời trang đẳng cấpVietnam Beauty Fashion Fest (VBFF).

mw-1.jpg
mw.jpg

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, những bãi biển vươn tầm thế giới cùng kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, Nha Trang được kỳ vọng sẽ là bối cảnh hoàn hảo cho các phần thi quan trọng, mang lại những khoảnh khắc thăng hoa và đáng nhớ cho các đại diện nhan sắc toàn cầu.

Miss World lần thứ 73 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải chất lượng, để lại dấu ấn đẹp về một Việt Nam mến khách và chuyên nghiệp trên bản đồ nhan sắc thế giới. Dự kiến, hơn 120 đại diện nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam từ ngày 8/8. Sau gần một tháng với chuỗi hoạt động, trải nghiệm văn hóa và các phần thi chính thức, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/9.

hht1482-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss World #Việt Nam #chuẩn bị #địa điểm #sự kiện #Hoa hậu Thế giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục