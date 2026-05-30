Top 5 MGI All Stars mùa đầu tiên sở hữu sắc vóc đỉnh cao, profile gây trầm trồ

JEANIE - Ảnh: Missosology

HHTO - Top 5 cuộc thi MGI All Stars mùa đầu tiên đã chính thức lộ diện. 5 người đẹp sở hữu sắc vóc đỉnh cao với thành tích thi quốc tế đáng chú ý.

Hoa hậu Hương Giang tiếp tục là người có số điểm dẫn đầu trong Top 5 của cuộc thi MGI All Stars mùa đầu tiên, cô được gọi tên đầu tiên vào Top 5 chung cuộc.

Đại diện Việt Nam: Nguyễn Hương Giang, năm nay 34 tuổi. Cô là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình và là một trong những biểu tượng chuyển giới có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Đông Nam Á. Cô được biết đến rộng rãi khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol, đánh dấu một cột mốc lịch sử, góp phần thay đổi nhận thức xã hội và mở ra một góc nhìn mới trong truyền thông Việt Nam.

Với sự nghiệp trải dài trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và sản xuất các chương trình giải trí, Hương Giang đã ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc được yêu thích và các chương trình truyền hình nổi bật. Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, cô còn khẳng định vai trò là nhà sản xuất và nhân tố sáng tạo đứng sau nhiều cuộc thi nhan sắc quy mô quốc gia, tiêu biểu là Miss Universe Vietnam. Hương Giang từng giành vương miện Miss International Queen 2018.

Đại diện Philippines: Gazini Ganados năm nay 30 tuổi, là người mẫu, diễn viên truyền hình mang hai dòng máu Philippines - Palestine. Cô nổi tiếng với nhan sắc nổi bật, phong thái tự tin trên sân khấu và câu chuyện cuộc đời đầy cảm hứng. Gazini là một trong những Hoa hậu nổi tiếng nhất của Philippines. Với nhiều năm kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, Gazini truyền cảm hứng cho khán giả bằng sự tự tin và niềm đam mê trong việc thúc đẩy bình đẳng và nâng cao tiếng nói của phụ nữ. Gazini từng lọt Top 20 Miss Universe 2019.

Đại diện Cộng hòa Séc: Mariana Beckova năm nay 27 tuổi, từng giành Á hậu 4 Miss Grand International 2022. Sau cuộc thi, cô vẫn tích cực tham gia hỗ trợ và quảng bá cho tổ chức MGI tại quê nhà. Mariana tốt nghiệp ngành Tâm lý học và hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ tại Charles University, tập trung nghiên cứu về hành vi con người và sự phát triển tâm lý. Bên cạnh con đường học thuật, cô còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí với vai trò diễn viên và người mẫu.

Đại diện Colombia: Vanessa Pulgarín năm nay 34 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Vanessa được chú ý khi đăng quang Miss International Colombia 2017 và đại diện Colombia tham dự một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Gần đây nhất, cô lọt vào Top 12 Miss Universe 2025. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và biểu diễn sân khấu, Vanessa là một thí sinh toàn diện. Cô cũng dành nhiều tâm huyết cho việc rèn luyện thể chất và kỹ năng giao tiếp, sử dụng sức ảnh hưởng của mình để kết nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Đại diện Ghana: Faith Maria Porter năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75. Cô mang đến kỹ năng trình diễn nổi bật và phong thái sân khấu đầy cuốn hút. Faith từng tham dự Miss Grand International 2025, nơi cô ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ tài năng xuất sắc, cô giành giải Thí sinh Tài năng (Talent Winner) và đạt danh hiệu Á hậu 3. Sở hữu nhiều tài năng như ca hát, nhảy múa, thể dục dụng cụ và diễn xuất, Faith luôn mang đến những màn trình diễn năng động và mãn nhãn. Kinh nghiệm quốc tế của cô phản ánh sự nỗ lực và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ trong các cuộc thi sắc đẹp.

