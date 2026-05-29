Hương Giang cập nhật tình hình sức khỏe sau đêm thi Bán kết MGI All Stars

﻿ ﻿

Tại phần trình diễn Trang phục Dạ hội đêm Bán kết 1, Hoa hậu Hương Giang lựa chọn thiết kế dạ hội họa tiết hoa cầu kỳ tông màu tím, được đính kết đá Swarovski lấp lánh, giúp cô vô cùng lộng lẫy trên sân khấu. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái sắc sảo, Hương Giang còn khiến khán giả thích thú khi phần trình diễn được hỗ trợ bởi hiệu ứng bươm bướm bay xung quanh, tạo nên tổng thể vừa ấn tượng vừa độc đáo.

Ngay sau màn trình diễn, ban tổ chức đã công bố điểm số dành cho các thí sinh. Hương Giang đạt tổng điểm 9.16, trong đó có một điểm 10 tuyệt đối.

﻿﻿

Sau phần trình diễn dạ hội, Hoa hậu Hương Giang được thông báo nhận giải thưởng World’s Choice Award (Giải thưởng toàn cầu - Người hâm mộ yêu thích số 1). Nhờ giải thưởng này, người đẹp được đặc quyền catwalk solo tại Bán kết MGI All Stars. Hoa Hậu Hương Giang đã có màn biến hình bất ngờ trong sự ủng hộ của thí sinh và khán giả

Phần thi thử thách mặt mộc của nàng hậu cũng giành được nhiều lời khen ngợi từ fan sắc đẹp. Hương Giang đã nỗ lực hết mình tại cuộc thi này, sau đêm Bán kết 2, người đẹp cập nhật tình hình sức khoẻ trên trang cá nhân, chân cô bị sưng phù đến mức không thể mang vừa giày của nhà tài trợ:

"Hôm nay, chân của Giang bị sưng phù nghiêm trọng đến mức không còn vừa với giày của nhà tài trợ nữa. Mặc dù ê-kíp MGI (Miss Grand International) đã rất tử tế hỗ trợ chườm đá và đưa thuốc cho mình, nhưng tình hình vẫn không đỡ hơn là bao.

​Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương và lo lắng cho Giang. Và Giang cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các khán giả cổ vũ Việt Nam vì tối nay không thể ra ngoài gặp mọi người sau đêm bán kết được, lý do là vì chân của Giang hôm nay bị sưng nhiều hơn bình thường."

Cuộc thi MGI All Stars sẽ chọn ra Top 18, sau đó là Top 10, tiếp theo là Top 5 và cuối cùng là Top 3 với Hoa hậu và 2 Á hậu. Đêm Chung kết sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào tối mai 30/5.

​

​

​

​