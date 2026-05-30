Ai đứng sau loạt tạo hình mãn nhãn của Sơn Tùng M-TP trong MV "Come My Way"?

HHTO - Người đứng sau gần 10 bộ cánh đẹp mắt, mang đậm chất Việt của Sơn Tùng M-TP trong MV "Come My Way" (ft. Tyga) hóa ra lại là gương mặt thân quen.

Chủ đề về sản phẩm âm nhạc mới nhất của Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng rapper Tyga "phủ sóng" mạng xã hội những ngày qua. Sau khi chính thức phát hành, phần thời trang đặc sắc của MV Come My Way nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Nếu như phần nghe của ca khúc hướng đến thị trường quốc tế, được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, phần nhìn của MV lại tạo cảm giác đối lập rõ nét khi phủ kín yếu tố văn hóa Việt Nam. Hàng loạt biểu tượng truyền thống như chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn, rồng thời Lý, mặt nạ trò Xuân Phả... xuất hiện xuyên suốt.

Trong MV dài hơn 4 phút, Sơn Tùng M-TP thay đổi tới gần 10 bộ trang phục. Phần nhiều trong số đó là các thiết kế được đặt hàng riêng, lồng ghép khéo léo yếu tố văn hóa dân gian.

Ngay tại phân đoạn mở đầu, Sơn Tùng M-TP gây choáng ngợp về mặt thị giác khi chọn bộ cánh mang đậm hơi thở lễ hội Việt Nam nổi bật giữa đường phố Los Angeles (Mỹ). Họa tiết rồng phượng, chất liệu lụa bóng tôn lên khí chất vương giả của sao nam.

Sơn Tùng M-TP chọn kết lại câu chuyện trong bộ phục trang gam trắng từ đầu tới chân. Bộ cánh gợi liên tưởng mạnh mẽ đến áo giao lĩnh hoặc áo viên lĩnh của cổ phục Việt (thời Lý - Trần - Lê). Đi cùng là hình ảnh con sâu/tằm xuất hiện như một ẩn ý về quá trình chuyển mình “nhộng hóa bướm”, gợi mở về sản phẩm kế tiếp.

Điểm thú vị nằm ở cách ê-kíp “độ” chất liệu truyền thống bằng tinh thần futuristic và streetwear hiện đại. Trong bối cảnh ở Tràng An (Ninh Bình), Sơn Tùng M-TP diện áo dài gam be với cấu trúc bay bổng, kết hợp cùng quần jeans xử lý bề mặt nổi và mái tóc tẩy vuốt dựng sắc cạnh.

Chim Lạc - biểu tượng gắn liền với nền văn minh Đông Sơn được khai thác xuyên suốt từ mô hình tạo dựng cho tới chi tiết thêu nổi trên phục trang.

Chiếc nón quai thao truyền thống được lược bỏ lớp lá phủ để lộ kết cấu nan tre, sau đó gắn chi tiết in 3D màu bạc mang sắc thái vị lai.

Để tránh cảm giác “ngợp” yếu tố văn hóa, Sơn Tùng M-TP xen kẽ các tạo hình mang tinh thần avant-garde và thời trang đường phố. Những mẫu áo khoác lông, quần da hay khăn choàng da báo cho thấy khả năng bắt nhịp xu hướng của nam ca sĩ.

Việc đặt diện mạo cyberpunk cá tính của nam nghệ sĩ vào giữa không gian cổ truyền, hình ảnh trâu ngọc được xem là lựa chọn có chủ ý, nhằm tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại.

Đảm nhận vai trò chỉ đạo phục trang cho toàn bộ sản phẩm là Quách Đắc Thắng, hay còn được biết đến với nghệ danh Vicky Virus. NTK sinh năm 1993 đã là tên tuổi nổi tiếng trong giới thời trang Việt Nam. Anh tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Văn Lang và hiện là founder của thương hiệu La Lune - local brand Việt ghi dấu ấn với ngôn ngữ thời trang độc đáo từng được nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lisa BLACKPINK, aespa hay XG, KATEYES... tin tưởng.

Năm 2018, Quách Đắc Thắng phụ trách trang phục chính cho dự án điện ảnh Người Vợ Ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair), đạt nhiều giải thưởng quốc tế.