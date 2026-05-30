Olivia Rodrigo cảm thấy tổn thương khi trang phục trình diễn bị chê phản cảm

HHTO - Tạo hình biểu diễn của Olivia Rodrigo trong mẫu đầm baby doll bị chỉ trích phản cảm. Chủ đề ghi nhận hơn 43 triệu lượt truy cập, tranh luận, chỉ tính riêng trên nền tảng X.

Olivia Rodrigo chuẩn bị phát hành album thứ ba trong sự nghiệp mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Trong lần trở lại này, nữ ca sĩ gây chú ý khi liên tục lăng xê trang phục kiểu dáng babydoll như một kiểu "đồng phục không chính thức".

Làng nhạc quốc tế không còn lạ gì với việc các ngôi sao nhạc Pop xây dựng một phong cách đặc trưng cho chiến dịch quảng bá album. Tuy nhiên, mẫu váy bồng bềnh nữ tính này lại khiến Olivia Rodrigo vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ công chúng, đặc biệt là sau sân khấu Spotify Billions Club tại Barcelona.

Sao nữ Gen Z mặc chiếc đầm babydoll họa tiết hoa nhí dáng ngắn, phối cùng quần phồng bloomer bên trong và bốt Dr. Martens cao cổ. Các ý kiến chỉ trích nữ nghệ sĩ 23 tuổi lựa chọn trang phục mang hình ảnh “em bé ngây thơ” trong khi lại biểu diễn những ca khúc nói về tình yêu tan vỡ, tạo ra cảm giác khó chịu cho người xem.

Giữa lúc tranh luận chưa hạ nhiệt, Olivia Rodrigo lần đầu lên tiếng về vụ ồn ào trong một podcast của The New York Times. Nữ ca sĩ cho biết điều đáng lo ngại nằm ở việc một bộ váy kín đáo lại bị xem là “không phù hợp”, trong khi những thiết kế hở bạo trước đây của cô không bị phản ứng tương tự. Đồng thời, Olivia Rodrigo nói rõ rằng cô không nghĩ việc mặc váy babydoll khiến cô trông quyến rũ. Đó là cách cô tri ân những biểu tượng nhạc Rock thập niên 90 đã truyền cảm hứng cho cô.

Phát ngôn này khiến làn sóng tranh cãi tiếp tục bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều người đồng tình với Olivia Rodrigo, cho rằng công chúng còn tồn tại nhiều định kiến trong cách nhìn nhận hình ảnh phụ nữ trẻ. Một số ý kiến nhận định việc gán cho một kiểu váy quá nhiều tầng nghĩa tiêu cực là biểu hiện của định kiến lâu đời đối với thời trang nữ giới. Trong số đó, phát ngôn của Ertay Deger, đồng sáng lập thương hiệu Generation78 với tờ Guardian gây chú ý: "Kiểu dáng babydoll chưa bao giờ được coi là mang tính chất trẻ con hóa. Đối với chúng tôi, thiết kế này nằm trong dòng chảy lịch sử thời trang gắn với tinh thần nổi loạn, trình diễn sân khấu, tính lãng mạn và văn hóa girlhood."

Tương tự, tạp chí ELLE cũng nói rằng kiểu dáng babydoll này từ lâu đã gắn liền với sự phóng khoáng. Chúng xuất hiện từ thập niên 1940 do ảnh hưởng của thời kỳ thiếu hụt vải vóc trong Thế chiến II. Vào những năm 1960, kiểu váy này được Brigitte Bardot hay Jane Birkin, Twiggy... lăng xê. Tới thập niên 1990, babydoll được nhiều ngôi sao nhạc rock như Courtney Love (Hole), Kat Bjelland (Babes in Toyland), Kim Gordon (Sonic Youth) hưởng ứng tích cực.

Trong làng giải trí quốc tế hiện tại, cũng có nhiều sao nữ từng diện thiết kế này như Sabrina Carpenter, Addison Rae hay Alexa Chung. Vậy tại sao đến lượt Olivia Rodrigo lại tạo ra tranh cãi bùng nổ đến vậy? Theo nhiều ý kiến, tranh luận không hoàn toàn nằm ở chiếc váy mà đến từ tổng thể sân khấu. Cả chiếc váy và quần short bên trong đều quá ngắn, khiến sao nữ trông thiếu tinh tế khi di chuyển trên sân khấu.

Đoạn video cắt ra từ sân khấu gây bàn tán của Olivia Rodrigo ghi nhận hơn 25 triệu lượt xem.

Một số tài khoản repost phát ngôn mới của nữ ca sĩ tiếp tục phản bác rằng điều khiến công chúng tranh cãi mạnh nhất đến từ biểu cảm, vũ đạo sân khấu của Olivia Rodrigo. Các hành động kéo áo cao hay trườn trên mặt đất khiến người xem khó hiểu, gây phản cảm.