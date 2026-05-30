“Chị đại làng mẫu” Anh Thư trở lại The Face Vietnam 2026, hứa hẹn loạt meme mới

Là một trong những “chị đại” đời đầu của làng mẫu Việt, siêu mẫu Anh Thư từng được xem là “đệ nhất vedette” của thời kỳ hoàng kim những năm 2000. Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực người mẫu, siêu mẫu Anh Thư còn gây ấn tượng với sự nghiệp diễn viên ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Dù là ở lĩnh vực nào, siêu mẫu Anh Thư đều dành nhiều tâm huyết, đầu tư chỉn chu và không ngại bung xõa hết mình. Dấu ấn mà Siêu mẫu Anh Thư từng tạo nên tại The Face Vietnam 2023 không chỉ đến từ hình ảnh một “chị đại” quyền lực, mà còn nằm ở tư duy chiến lược sắc bén cùng khả năng dẫn dắt thí sinh đầy bản lĩnh.

The Face Vietnam 2023 cũng được xem là mùa giải “thắng lớn” của Huấn luyện viên Anh Thư khi học trò Huỳnh Tú Anh xuất sắc giành ngôi vị Quán quân, Võ Minh Toại ghi dấu ấn mạnh mẽ với danh hiệu Á quân. Thành tích ấn tượng ấy không chỉ khẳng định khả năng nhìn người và đào tạo của siêu mẫu Anh Thư, mà còn cho thấy sức hút của một “mentor chiến lược” khi dẫn dắt học trò chạm tay đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Với kinh nghiệm dày dặn, tư duy thời trang sắc bén và phong cách huấn luyện thực chiến, mentor Anh Thư được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ trên hành trình đồng hành cùng các thí sinh The Face Vietnam 2026.