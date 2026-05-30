Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

“Chị đại làng mẫu” Anh Thư trở lại The Face Vietnam 2026, hứa hẹn loạt meme mới

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Sau siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê, vị trí mentor tiếp theo của The Face Vietnam 2026 chính thức lộ diện: “Chị đại” làng mẫu - siêu mẫu/ diễn viên Anh Thư.

Là một trong những “chị đại” đời đầu của làng mẫu Việt, siêu mẫu Anh Thư từng được xem là “đệ nhất vedette” của thời kỳ hoàng kim những năm 2000. Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực người mẫu, siêu mẫu Anh Thư còn gây ấn tượng với sự nghiệp diễn viên ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

anh-thu.jpg

Dù là ở lĩnh vực nào, siêu mẫu Anh Thư đều dành nhiều tâm huyết, đầu tư chỉn chu và không ngại bung xõa hết mình. Dấu ấn mà Siêu mẫu Anh Thư từng tạo nên tại The Face Vietnam 2023 không chỉ đến từ hình ảnh một “chị đại” quyền lực, mà còn nằm ở tư duy chiến lược sắc bén cùng khả năng dẫn dắt thí sinh đầy bản lĩnh.

﻿anh-thu3.jpg
anh-thu4.jpg

The Face Vietnam 2023 cũng được xem là mùa giải “thắng lớn” của Huấn luyện viên Anh Thư khi học trò Huỳnh Tú Anh xuất sắc giành ngôi vị Quán quân, Võ Minh Toại ghi dấu ấn mạnh mẽ với danh hiệu Á quân. Thành tích ấn tượng ấy không chỉ khẳng định khả năng nhìn người và đào tạo của siêu mẫu Anh Thư, mà còn cho thấy sức hút của một “mentor chiến lược” khi dẫn dắt học trò chạm tay đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

anh-thu2.jpg
anh-thu1.jpg

Với kinh nghiệm dày dặn, tư duy thời trang sắc bén và phong cách huấn luyện thực chiến, mentor Anh Thư được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ trên hành trình đồng hành cùng các thí sinh The Face Vietnam 2026.

hht1482-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Siêu mẫu Anh Thư #The Face Vietnam2026 #mentor #siêu mẫu #người mẫu

Xem thêm

Cùng chuyên mục