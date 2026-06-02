Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Bí mật phía sau bộ váy cưới sang trọng, thanh tao của “cô dâu Dior” Hề Mộng Dao

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vậy là sau Song Hye Kyo và Angela Baby, siêu mẫu Hề Mộng Dao cũng là “cô dâu Dior” với bộ váy cưới nhìn đã thấy khí chất "nàng dâu hào môn".

he-mong-dao-5.jpg

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân vừa có đám cưới đẹp như cổ tích trong một tòa lâu đài nổi tiếng ở nước Pháp. Nàng là siêu mẫu đình đám thế giới, chàng là thiếu gia của gia tộc giàu nổi tiếng châu Á nên ai cũng biết hôn lễ này sẽ cực kỳ xa hoa.

he-mong-dao-2.jpg

Ngay sau khi Hề Mộng Dao xả loạt ảnh hôn lễ, khán giả đã ngay lập tức chú ý đến diện mạo cô dâu. Nàng siêu mẫu nhìn đầy yêu kiều, sang trọng trong bộ váy cưới từ chất liệu satin cao cấp của nhà mốt Dior.

he-mong-dao-7-1780363407.jpg

Đích thân Giám đốc sáng tạo của Dior - NTK Jonathan Anderson đã thiết kế bộ váy trọng đại cho Hề Mộng Dao. Các nghệ nhân lành nghề tốn mất hơn 600 giờ may thủ công mới làm ra chiếc váy hoàn chỉnh. Cô dâu Hề Mộng Dao cũng trải qua 3 lần thử đồ mới chọn được lễ phục cưới ưng ý nhất.

he-mong-dao-1.jpg

Và ai cũng khen đây là bộ váy hoàn hảo, tôn lên trọn vẹn nhan sắc thanh tú của Hề Mộng Dao. Không cần váy áo đính kết cầu kỳ hay những chi tiết phức tạp, mẫu váy mang phom dáng tối giản, tinh tế mà cực kỳ sang trọng, khiến netizen đều phải trầm trồ “nhìn đã thấy khí chất nàng dâu hào môn”.

he-mong-dao-3.jpg

Vốn là “thiên thần Victoria’s Secret” nên Hề Mộng Dao sở hữu vóc dáng chuẩn, thần thái yêu kiều nên khi khoác lên người bộ váy cưới, cô càng xinh đẹp đến không thể rời mắt.

he-mong-dao-8.jpg
he-mong-dao-12.jpg

Trước đó, nhiều nàng dâu đình đám của showbiz châu Á như Song Hye Kyo, Angela Baby cũng chọn Dior để thiết kế váy cưới. Cả ba “cô dâu Dior” đều chọn kiểu dáng cổ điển, kín đáo với tay dài, thân váy xòe rộng mang lại vẻ yêu kiều lộng lẫy.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hề Mộng Dao #váy cưới Dior #Hề Mộng Dao váy cưới #đám cưới Hề Mộng Dao

Xem thêm

Cùng chuyên mục