Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Váy cưới của Dua Lipa thể hiện rõ phong cách cá tính, không đi theo lối mòn

Mai Lâm

HHTO - Sau nhiều tháng đồn đoán kể từ khi xác nhận đính hôn với nam diễn viên Callum Turner, Dua Lipa vừa chính thức tổ chức lễ thành hôn riêng tư tại Old Marylebone Town Hall - địa điểm cưới nổi tiếng tại London.

Những bức hình chụp cặp đôi mới cưới Dua Lipa và Callum Turner bước ra khỏi lễ đường trông như đoạn kết tuyệt đẹp của một bộ phim tình cảm Hollywood. Dua Lipa chọn bộ suit-skirt trắng tinh khôi thay cho váy cưới truyền thống, chiếc mũ vành rộng gần như chiếm trọn spotlight. Còn chú rể? Nụ cười đó là đủ nói lên tất cả.

img-0875.jpg

Lựa chọn trang phục cưới cực khác biệt của Dua Lipa nói lên phong cách riêng của nữ ca sĩ. Không phải cô dâu nào cũng chọn blazer may đo cho ngày cưới, nhưng Dua chưa bao giờ là người thích đi theo lối mòn. Thay vì váy cưới công chúa đồ sộ hay đầm ren truyền thống, cô xuất hiện trong một thiết kế haute couture đặt riêng từ Schiaparelli.

img-0873.jpg

Phần chân váy đuôi cá mềm mại giúp tổng thể vừa sắc sảo vừa lãng mạn. Hàng cúc vàng điêu khắc đặc trưng của Schiaparelli, đôi găng tay trắng cổ điển và mũ rộng vành đậm chất điện ảnh. Mọi thứ đều cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Đây không chỉ là trang phục cưới, mà còn là một màn trình diễn trang phục haute couture.

img-0872.jpg

Câu chuyện tình yêu của Dua Lipa và Callum Turner bắt đầu từ đầu năm 2024. Đến tháng 6/2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và tiết lộ chiếc nhẫn cầu hôn được Callum đặt làm riêng, sau khi tham khảo ý kiến em gái cùng những người bạn thân của cô.

img-0874.jpg

Theo các nguồn tin, lễ thành hôn tại London chỉ là phần đầu của chuỗi sự kiện. Một bữa tiệc lớn hơn đang được chuẩn bị tại Sicily, Ý với danh sách khách mời gồm nhiều tên tuổi đình đám trong làng thời trang, phim ảnh và âm nhạc.

Mai Lâm
#đám cưới Dua Lipa #Lễ cưới Dua Lipa #Trang phục cưới haute couture #Chuyện tình và đám cưới nổi tiếng #Phong cách thời trang cá tính #Sự kiện cưới quốc tế tại Ý

Xem thêm

Cùng chuyên mục