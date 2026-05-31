Người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia đăng quang MGI All Stars mùa đầu tiên

HHTO - Đêm Chung kết MGI All Stars đã chính thức khép lại với vương miện mùa đầu tiên thuộc về người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia. Hoa hậu Hương Giang đại diện Việt Nam giành vị trí Á hậu 2.

Vanessa Pulgarín năm nay 34 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Vanessa được chú ý khi đăng quang Miss International Colombia 2017 và đại diện Colombia tham dự một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Gần đây nhất, cô lọt vào Top 12 Miss Universe 2025.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và biểu diễn sân khấu, Vanessa là một thí sinh toàn diện. Cô cũng dành nhiều tâm huyết cho việc rèn luyện thể chất và kỹ năng giao tiếp, sử dụng sức ảnh hưởng của mình để kết nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Xuyên suốt cuộc thi, Vanessa luôn là thí sinh có màn thể hiện nổi bật, giành được số điểm cao từ Ban Giám khảo. Trước đêm Chung kết, chuyên trang Missosology cũng dự đoán cô sẽ giành vương miện của mùa giải MGI All Stars đầu tiên.

Tại vòng thi ứng xử cuối cùng của đêm Chung kết, Top 3 cùng trả lời câu hỏi chung: "Bạn sở hữu những phẩm chất nào khiến mình trở thành một ngôi sao và giúp mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?".

Tân Hoa hậu Vanessa Pulgarín trả lời: "Tôi sinh ra để làm điều này. Đó là niềm tin lớn nhất của tôi. Dù có bao nhiêu cánh cửa đóng lại trước mắt, bạn vẫn phải tin vào bản thân. Dù ai đó nói rằng bạn không thể làm được, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể. Chúng ta có sức mạnh và kỷ luật để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi có mặt ở đây vì muốn giành chiến thắng tại MGI All Stars. Tôi sinh ra dành cho sân khấu, dành cho sự kết nối với mọi người. Tôi đang đứng ở đây hôm nay nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi ước mơ của mình."

Á hậu 1 Faith Maria Porter trả lời: "Tôi là một người lãnh đạo luôn mong muốn khích lệ và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Một nữ hoàng sắc đẹp không chỉ là người tỏa sáng trên sân khấu mà còn phải tạo ra tác động tích cực cho những người xung quanh. Là một phụ nữ có làn da màu, tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng mình không đủ xinh đẹp, không đủ tốt. Nhưng chính điều đó khiến tôi luôn ngẩng cao đầu và tin vào giá trị của bản thân.

Nhiều cô gái trẻ ở Ghana, châu Phi và nhiều nơi trên thế giới đã nói với tôi rằng việc tôi tự hào đại diện cho đất nước và màu da của mình đã giúp họ tự tin hơn. Với tôi, đó là phẩm chất quan trọng nhất của một nữ hoàng sắc đẹp: Truyền cảm hứng để người khác tin vào chính mình."

Á hậu 2 Hương Giang có câu trả lời mạch lạc và truyền cảm hứng: "Hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành này giúp tôi nhận ra rằng lòng dũng cảm có thể thay đổi số phận. Nếu không từ bỏ, bạn có thể trở thành người tạo nên lịch sử và từ đó truyền cảm hứng cho những người khác.

Khi bạn vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời, mọi người có thể nhìn vào bạn và nhận ra rằng không có ước mơ nào là bất khả thi, không có khát vọng nào là quá lớn. Bạn có thể dẫn dắt cộng đồng bằng sự can đảm và nỗ lực của mình. Không gì là không thể nếu bạn đủ kiên trì và không ngừng tiến về phía trước. Bạn có thể thay đổi thế giới ngay từ khoảnh khắc này.

Tôi là một ngôi sao không phải để tự mình tỏa sáng. Tôi là một ngôi sao để thắp lên ánh sáng cho người khác, soi đường cho cộng đồng và mở ra những cánh cửa mới để mọi người tin vào chính mình. Đó chính là phẩm chất làm nên con người tôi".

Tân Hoa hậu nhận vương miện từ ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI.