Olivia Rodrigo, Billie Eilish đã trải qua những gì mà "dị ứng" với trai Song Tử?

HHTO - Hấp dẫn, khó hiểu và khiến người ta có thể phát điên - đó là những gì Olivia Rodrigo và Billie Eilish nói về những chàng trai Song Tử.

Olivia Rodrigo từng ra mắt cả một album kể về trải nghiệm của một cô gái khi yêu trai Song Tử. Bài nào trong album của Olivia cũng có vibe như một cô gái đang yêu, nhưng linh cảm rằng trước sau gì trái tim mình cũng sẽ tan vỡ.

Trong ca khúc drop dead, nội dung kể về một mối tình kiểu vừa hút nhau dữ dội, vừa cãi nhau banh nóc, nhưng vẫn không dứt ra nổi. Và có lẽ ai từng hẹn hò trai Song Tử mới thấm. Ban đầu thì vui đó, mới mẻ đó, cảm giác như gặp đúng tri kỷ, nhưng càng về sau càng thấy hoang mang vì anh chàng thay đổi nhanh hơn cả trend TikTok.

Không chỉ Olivia, Billie Eilish cũng từng "xách mé" trai Song Tử trong một buổi phỏng vấn. Cô nói đại ý rằng sau khi hẹn hò một anh Song Tử, cô bắt đầu tin vào chiêm tinh học luôn. Sau trải nghiệm đó, giờ chỉ cần nhìn từ xa là cô nàng nhận ra ngay mùi Song Tử và "quẹt trái" ngay lập tức.

Điều gì khiến trai Song Tử vừa cuốn hút vừa đáng sợ vậy?

Đầu tiên phải công nhận những chàng trai Song Tử cực thông minh, hoạt ngôn và hài hước. Đi với họ lúc nào cũng vui, không bao giờ chán. Nhưng cũng vì thế mà họ dễ thay đổi, không thích sự ổn định và rất khó đoán. Hôm nay còn nhắn "I miss you”, mai đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Họ không phải cố tình muốn làm tổn thương bạn, mà vì Song Tử là những con người không chịu nổi sự nhàm chán. Nên trong chuyện tình cảm, nếu mối quan hệ bắt đầu vào guồng, họ sẽ tự động thấy ngứa ngáy muốn tìm điều gì đó thú vị và giật gân hơn.

Hẹn hò một chàng trai Song Tử giống như xem một bộ phim có mở đầu quá hay. Đầy cảm xúc, cực kỳ cuốn hút, khiến bạn nghĩ đây là định mệnh của đời mình. Nhưng khi hết phim mới phát hiện cái kết có thể làm bạn tổn thương. Dù vậy, phải công nhận một điều là những chàng trai Song Tử luôn là nguồn cảm hứng hoàn hảo cho những bản nhạc buồn, Story đầy tâm trạng lúc 2 giờ sáng và những lần tự nhủ “thôi từ nay xin chừa".