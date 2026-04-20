An Cát Diệp: Mẫu nhí chọn kể câu chuyện Việt Nam theo cách riêng

Không ồn ào, không chọn cách gây chú ý bằng những chiêu trò, An Cát Diệp xuất hiện trên sàn diễn theo một cách rất riêng: nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta phải dừng lại quan sát. Ở cô bé sinh năm 2015, thời trang không chỉ là những bước catwalk mà là hành trình kể chuyện – về văn hóa, về tuổi thơ và về chính thế hệ của mình.

Tại “Việt Nam Đa Sắc 2026” diễn ra ở Thâm Quyến (Trung Quốc), An Cát Diệp đảm nhận vị trí mở màn – vai trò được xem là điểm khởi đầu cảm xúc của toàn bộ chương trình. Không đơn thuần trình diễn, cô bé đã dẫn dắt khán giả bước vào không gian văn hóa Việt bằng một mạch kể rõ ràng và giàu hình ảnh.

Không chỉ catwalk mà là nhập vai

Mở đầu trong hình tượng “cô nhện nước” bước ra từ không gian “Xóm Lầy Lội”, An Cát Diệp cho thấy khả năng làm chủ sân khấu từ ánh mắt đến chuyển động. Từng nhịp bước được xử lý có chủ đích, mang màu sắc kể chuyện thay vì chỉ dừng lại ở kỹ thuật trình diễn.

An Cát Diệp mở màn với màn hóa thân “nhện nước” của “Xóm Lầy Lội”.

Phần chuyển hóa sang hình ảnh một em bé đội viên thiếu niên trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Trên nền giai điệu quen thuộc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, cùng 5 điều Bác Hồ dạy, phần trình diễn mở ra một không gian giàu tính biểu tượng, gợi nhắc hình ảnh thiếu nhi Việt Nam gắn bó với Bác Hồ. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và biểu cảm sân khấu đã tạo nên một khoảng lắng cảm xúc, giúp kết nối khán giả với câu chuyện văn hóa mà chương trình hướng tới.

Đáng chú ý, bộ trang phục đội viên được trình diễn cùng ý tưởng sân khấu cũng chính là thiết kế do An Cát Diệp thực hiện từ trước.

Chi tiết này cho thấy sự chủ động và những bước chạm đầu tiên của cô bé vào quá trình sáng tạo, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu.

Bộ trang phục Đội do chính An Cát Diệp thiết kế và trình diễn.

Phía sau sân khấu là những giờ tập luyện lặng lẽ

Để có được sự trọn vẹn trên sân khấu là quá trình chuẩn bị không đơn giản. Với An Cát Diệp, việc tập luyện không chỉ là giữ dáng hay đi đúng nhịp mà còn là học cách hiểu nhân vật và kiểm soát cảm xúc.

Trước mỗi show diễn, cô bé dành thời gian nghe lại nhạc, tập biểu cảm và luyện các tình huống chuyển cảnh. Đặc biệt, với phần mở màn, An phải làm quen với việc chuyển đổi trạng thái nhanh – từ một nhân vật mang màu sắc điện ảnh sang hình ảnh đội viên gần gũi, trong trẻo. Sự chuyển hóa này đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn là khả năng cảm nhận tinh tế.

Chính sự nghiêm túc trong luyện tập giúp An giữ được sự ổn định, đồng thời tạo chiều sâu cho từng lần xuất hiện.

An Cát Diệp trong thiết kế của BST “Hội” mang đậm bản sắc Việt Nam.

Không dừng lại ở phần mở màn, An Cát Diệp tiếp tục xuất hiện trong các thiết kế thuộc bộ sưu tập “Hội”, góp phần giữ mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Điều tạo nên sự khác biệt của cô bé không nằm ở số lần xuất hiện mà ở cách duy trì được tinh thần câu chuyện từ đầu đến cuối. Từ hình ảnh dân gian, ký ức tuổi thơ đến tinh thần thiếu nhi Việt Nam, tất cả được kết nối bằng chính bước đi và biểu cảm. Ở đó, An không chỉ mặc trang phục mà đang “kể” bằng ngôn ngữ của thời trang.

Một hành trình đang dần rõ nét

Dù còn nhỏ tuổi, An Cát Diệp đã sớm góp mặt tại nhiều sàn diễn quốc tế như Shanghai Fashion Week, Shenzhen Fashion Week hay China Russia Fashion Week. Tuy nhiên, điều khiến cô bé được chú ý không chỉ là kinh nghiệm mà là cách em lựa chọn hướng đi cho mình.

Từ những hình tượng dân gian đến những chi tiết rất gần gũi với thiếu nhi Việt Nam, An đang từng bước sử dụng thời trang như một cách để kể lại văn hóa theo góc nhìn riêng. Đây cũng là điểm khác biệt giúp cô bé không bị hòa lẫn giữa nhiều gương mặt mẫu nhí hiện nay.