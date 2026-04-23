Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Cẩm nang teen

Google News

Đâu là những kỹ năng sống quan trọng không kém bằng cấp khi bước ra “trường đời”?

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Trau dồi kỹ năng giao tiếp, quản lý ví tiền, biết nói lời cảm ơn - xin lỗi - từ chối, "tự bơi" giữa khó khăn... là những kỹ năng được các bạn trẻ chủ động trang bị trước khi bước vào đời. Điều này giúp các bạn vừa duy trì mối quan hệ trong môi trường học tập - làm việc, vừa giúp bản thân ngày càng phát triển.

Vừa qua, một bài đăng trên mạng xã hội Threads thu hút hơn 312K lượt xem, 12,6K lượt thích, 2,2K lượt đăng lại cùng hàng trăm bình luận khi đề cập về chủ đề đang được giới trẻ quan tâm: "Những kỹ năng sống cần thiết khi ra xã hội".

Mở đầu "bách khoa kỹ năng", một bình luận nhận được hơn 6,5K thả tim khi "gạch đầu dòng" 5 ý theo bạn là hành trang cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng khi bước vào đời, để có thể trụ vững giữa một xã hội vận động không ngừng, đó là:

- EQ tỉnh táo: Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng để "bảo toàn tính mạng".

- Quản lý ví tiền: Đừng để đầu tháng "flexing" cuối tháng húp mì tôm.

- Biết từ chối: Đừng làm "mối ngon" cho thiên hạ "bào".

- "Chịu được nhiệt": Bớt overthinking, đời "vả" vài cái thì đứng dậy đi tiếp, đừng có hở tí là healing.

- "Tự bơi": Cái gì cũng đợi chỉ tận tay thì chỉ có "ăn hành".

Mặt khác, để có thể sống chan hòa, vấn đề phẩm chất đạo đức được mọi người đưa lên hàng đầu, cần "khắc cốt ghi tâm" về lối sống kỷ luật, tử tế, sống đúng với lương tâm, lẽ phải. Ngoài những chuẩn mực lễ phép, biết trước biết sau, "lựa lời mà nói" khi giao tiếp, phản xạ cần thiết và quan trọng để tạo ấn tượng tốt là biết nói lời cảm ơn - xin lỗi. Quản lý tốt cảm xúc khi đối mặt với những tình huống xảy ra theo hướng tích cực/ tiêu cực cũng là "bài toán" mà các bạn trẻ cần sớm tìm ra lời giải.

Netizen đúc kết những kỹ năng sống còn khi bước ra xã hội, đặc biệt nhấn mạnh về kỹ năng giao tiếp, quản lý bản thân.

Một bình luận nhận "bão tim" khi khẳng định tầm quan trọng của việc "học, học nữa, học mãi" khi chạy đua với thời đại kỷ nguyên số, công nghệ AI phát triển không ngừng:

"Top 1 kỹ năng sinh tồn thời đại hiện nay là kỹ năng tự học. Muốn giỏi bất kỳ kỹ năng nào khác đều phải học. Và với thời đại mà hôm nay khác hôm qua một trời một vực như bây giờ, thì việc tự học còn cấp thiết hơn rất nhiều. Nhiều khi loay hoay đợi tìm kiếm người dạy cho thì ta đã bị bỏ lại mấy dặm rồi. Nên hãy rèn kỹ năng tự học vì nó chính là "meta skills" - kỹ năng của các kỹ năng".

Nhiều tiền bối giàu kinh nghiệm cũng cùng nhau đóng góp những kinh nghiệm đã chắt lọc sau thời gian lăn lộn từ trường học đến trường đời:

- Kỹ năng sinh tồn cơ bản: Đừng nói hết, đừng tin hết, đừng hy vọng quá nhiều.

- Kỹ năng phớt lờ những thứ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

- Kỹ năng cần rèn luyện suốt đời: Biết phân biệt lúc nào mình phải sống chung với thứ mình không thích và lúc nào không cần.

- Kỹ năng tư duy phản biện: Bạn không thể tự bảo vệ bản thân nếu như không có chính kiến, phải biết cái gì hợp lý và cái gì không hợp lý thay vì thụ động toàn thời gian.

Thêm một số kỹ năng cần trang bị khi bước ra xã hội. Người trẻ có xu hướng chọn lối sống không can thiệp vào chuyện của người khác để tránh "rước họa vào thân".

Thực tế, mỗi người đều có xuất phát điểm, điều kiện tiếp xúc và phát triển ở những môi trường khác nhau nên nhu cầu trang bị kỹ năng cũng không giống nhau. Nếu bạn phát hiện bản thân có lỗ hổng ở phương diện nào, hãy nhanh chóng lấp đầy để nâng cấp phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Còn nếu bạn có nguồn kinh nghiệm sống dồi dào, đừng ngại chia sẻ, nâng đỡ những người trẻ xung quanh để họ cùng trưởng thành nhé!

#kỹ năng sống #giới trẻ #giao tiếp #quản lý tài chính #tự học #tư duy phản biện

Xem thêm

Cùng chuyên mục