Người trẻ làm gì để "được lòng" đồng nghiệp, tránh xích mích chốn công sở?

HHTO - Dù ở vị trí sếp hay nhân viên, bên cạnh "có tầm" về chuyên môn, cách "đối nhân xử thế" như tinh tế lựa lời nhắc nhở, tôn trọng lẫn nhau... sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài ra, để giữ hòa khí trong môi trường công sở, "người trong cuộc" đã đúc kết được những bí kíp nào?

Trên mạng xã hội Threads, Facebook, một chủ đề dành cho khối công sở, thảo luận về chuyện "từng làm việc với một người giỏi tới mức khiến mình phải nể" thu hút hơn 5K lượt thích, 200 bình luận. Trong đó, netizen cùng lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của đồng nghiệp, của sếp - những người tài giỏi, thành công, "học sâu, hiểu rộng".

Một bình luận liệt kê những phẩm chất, biểu hiện khiến đối phương bị thu hút mỗi khi tiếp xúc: "Người giỏi mà khiêm tốn, điềm tĩnh, đĩnh đạc, nhiệt tình, chân thành thì có một người khiến mình rất nể phục và luôn cảm thấy đáng học hỏi. Họ giỏi nhưng không tỏ ra hơn người, không khoe mẽ trịch thượng. Họ bận đủ việc nhưng đã hẹn ngồi ăn là không chăm chăm cầm điện thoại mà úp máy xuống bàn, lịch sự lắng nghe mình nói. Họ biết rất nhiều thứ nhưng mình nói ra phần hiểu biết của mình họ vẫn hưởng ứng gật gù ghi nhận tích cực".

Nhiều người sếp "tài đức vẹn toàn" khiến các bạn trẻ kính nể, dùng làm hình mẫu để noi gương, nỗ lực học tập, phấn đấu làm việc.

Bên cạnh đó, sự thật về trình độ văn hóa và lối suy nghĩ của những bác bảo vệ Gen X - "nhìn vậy chứ không phải vậy" cũng khiến thế hệ trẻ ngả mũ thán phục.

Một bạn kể về bác bảo vệ ở công ty, thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, dành dụm tiền lương tăng ca để cho con gái đi du học, hiện đang định cư tại Pháp. Kể về phần mình, bác bảo vệ không chỉ là hậu phương vững chãi, thường xuyên sang thăm con, chăm cháu mà còn có đức tính giản dị. Bạn tiết lộ phản ứng của bác bảo vệ khi được hỏi về việc được con báo hiếu: "Nó lo việc của nó là đủ rồi. Bên đó còn nhiều thứ phải gánh, còn mình vẫn làm ăn kiếm tiền vô tư thì tự lo việc của mình. Như vậy con cái nó cũng yên tâm".

"Góc khuất" nghề bảo vệ còn được hé mở với một số trường hợp khác như: "Tui không biết chú học hành tới đâu nhưng chú rất giỏi trong công việc, chú ghi nhớ biển số xe của từng người bằng cách 'chụp hình vô não', chú nhớ xe của ai ở phòng nào (gần 100 phòng) và mấy giờ đi làm. Chú sẽ ưu tiên dắt/ dời xe ra sẵn cho mấy 'bánh bèo yếu đuối'. Xếp xe ngay ngắn, sạch sẽ. Giờ rảnh chú đọc sách".

Nhìn chung, một người giỏi - dù ở bất kỳ lĩnh vực, nghề nghiệp nào - để nhận được sự kính trọng, nể nang của mọi người thì bên cạnh làm tốt việc chuyên môn, họ còn hội tụ các đức tính như chăm chỉ, biết lập kế hoạch, tập trung vào việc mình làm, có thái độ cầu tiến, nhìn ra lỗi sai để rút kinh nghiệm, có kỷ luật và kiên trì.

Bên cạnh đó, đối với "dân thường" khi làm việc công sở, đôi khi sẽ không tránh khỏi những lúc gặp phải người hợp - người kỵ, môi trường lành mạnh - môi trường cạnh tranh. Do đó, những "quy tắc ngầm" để duy trì mối quan hệ, giữ hòa khí với sếp và đồng nghiệp cũng được nhiều người từng trải đúc kết.

Gần 1 triệu lượt xem, 17K lượt thích, 664 bình luận dành cho chủ đề "những tips sống còn tại môi trường công sở".

Dưới đây là một số "chiêu" có thể sẽ hữu ích dành cho bạn:

- Trung lập, không chọn phe.

- Việc mình mình làm, việc họ họ làm. Không vượt quyền, không xen vào công việc của người khác. Vướng mắc công việc thì chủ động hỏi nhưng phải xem ai mới là người sẵn sàng giúp mình.

- Không đăng nhập các tài khoản mạng xã hội vào máy vi tính/laptop công ty, khóa màn hình trước khi rời chỗ ngồi.

- Đi làm giao tiếp đủ và lịch sự là được. Thích xã giao thì đi, không thì đừng cố. Chuyện nói xấu nhau trên công ty có thể nghe nhưng tuyệt đối không được tham gia bình luận, hay chủ động nói xấu người khác.