Vì sao Hương Giang nhận điểm số thấp ở phần thi ứng xử dù trả lời "nuốt mic"?

HHTO - Cư dân mạng Việt Nam đang bức xúc khi Hoa hậu Hương Giang trả lời ứng xử quá hay, quá khéo léo nhưng lại nhận điểm số thấp, ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của cô.

Tại đêm Chung kết MGI All Stars 2026, Hương Giang đã xuất sắc giành vị trí Á hậu 2 nhờ luôn nổi bật, ấn tượng trong từng vòng thi. Tuy nhiên, netizen vẫn chưa hài lòng với kết quả này, cho rằng Hương Giang đã không nhận được điểm số công bằng trong phần thi ứng xử và gây ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Theo bảng điểm mà Ban tổ chức công khai, đại diện Việt Nam được điểm trung bình 8.4 từ điểm số của 8 giám khảo, thấp hơn đáng kể so với hai người đẹp Colombia và Ghana. Gây bức xúc nhất là giám khảo Lupita - Miss Universe 1991 - chỉ cho Hương Giang 5 điểm phần thi ứng xử. Theo netizen suy đoán thì Lupita chấm thấp như vậy không phải vì Hương Giang trả lời chưa tốt, mà vì cô là người chuyển giới. Bà Lupita luôn công khai phản đối người chuyển giới tham gia các cuộc thi nhan sắc dành cho nữ, nên hiển nhiên không đánh giá cao Hương Giang. Nhất là khi nàng hậu lại có câu trả lời nhấn mạnh vào những gì đã làm được cho cộng đồng LGBTQI+, tự hào khi là người chuyển giới đầu tiên lọt vào Top 3 cuộc thi.

Theo bảng điểm được công bố, nhà soạn nhạc Omar Harfouch chấm Hương Giang 9 điểm. Nhưng netizen lại phát hiện một Story trên tài khoản IG của giám khảo này, khẳng định ông chấm điểm 10 cho cả ba cô gái lọt vào Top 3. Tuy thông tin này chưa được xác thực và Story cũng không còn tồn tại, nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng xôn xao nghi ngờ tổ chức MGI có can thiệp vào điểm số của Ban giám khảo.

Dù vẫn còn bức xúc này khác về điểm số của Hương Giang, nhưng danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars vẫn là thành công đáng nể của nàng hậu. Thậm chí netizen cho rằng làm Á hậu 2 còn vui hơn, bởi tân Hoa hậu chỉ nhận được một nửa giải thưởng 100 nghìn đô-la và chỉ khi tham gia tiếp MGI All Stars năm tới, cô mới được nhận nốt phần còn lại.