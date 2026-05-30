Trùm Sò rời rạp, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy cùng nhà đầu tư lỗ cỡ nào?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau hơn một tháng công chiếu, "Trùm Sò" đã chính thức rời rạp và để lại nỗi buồn không nhỏ cho đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Thanh Thúy.

Trong số 4 phim Việt ra mắt trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Trùm Sò là phim đầu tiên rời rạp. Các tác phẩm còn lại dù chỉ còn rất ít suất chiếu nhưng vẫn bám trụ ngoài rạp, trong đó Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là phim thắng đậm với hơn 200 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất phòng vé Việt từ trước tới giờ. Còn Anh Hùng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 lẫn Trùm Sò đều chưa chạm đến điểm hòa vốn.

Trùm Sò đành phải rời rạp để nhường suất chiếu cho các bộ phim khác.

Trước khi ngừng chiếu, Trùm Sò thu về khoảng 17,5 tỷ đồng, trong khi theo giới làm phim cho biết, những bộ phim kiểu này cần phải đạt doanh thu từ 80 tỷ đồng trở lên mới hòa vốn. Như vậy, có thể thấy các nhà đầu tư đã thua lỗ hơn 80% trong phi vụ này. Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy vừa là đạo diễn vừa là nhà sản xuất nên chắc chắn chịu thiệt hại không nhỏ khi Trùm Sò không thành công ở phòng vé.

Phim còn cách rất xa điểm hòa vốn.

Nhiều người cho rằng doanh thu của Trùm Sò lẽ ra còn thảm hơn nữa nếu Thanh Thúy không nỗ lực đến cùng để cứu vãn bộ phim. Khi thấy tình hình bán vé quá bi đát, đoàn làm phim đã cố gắng đủ mọi cách để quảng bá như chăm chỉ đi cinetour, tung ra các đoạn trích thú vị và diễn viên Thanh Thúy còn đến rạp mời khán giả mua vé, lên mạng kêu gọi mọi người quan tâm chú ý hơn đến phim..., nhờ thế mà Trùm Sò được quan tâm nhiều hơn trên mạng xã hội cũng như ngoài rạp.

Vợ chồng Thanh Thúy, Đức Thịnh chăm chỉ đi cinetour.

Bản thân Thanh Thúy cũng cho rằng việc truyền thông quảng bá phim chưa tốt nên hai vợ chồng sẽ phải rút kinh nghiệm nhiều từ Trùm Sò. Bởi cuộc chiến phòng vé giờ đây không phải phim hay sẽ đảm bảo ăn khách, mà một dự án có chiến lược quảng bá hấp dẫn, tạo được nhiều chú ý trên mạng xã hội sẽ có nhiều khả năng bán vé hơn. Chưa kể, việc chọn đúng thời điểm công chiếu cũng ảnh hưởng lớn đến độ thành bại của phim.

#Trùm Sò #Đức Thịnh #Thanh Thúy #Trùm Sò thua lỗ #phim chiếu rạp

