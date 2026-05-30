Say Hi Rực Rỡ: RHYDER gây “nổi da gà”, WEAN - Dương Domic "dính như sam"

Sau khi trailer chính thức của Say Hi Rực Rỡ lên sóng, cộng đồng mạng nhanh chóng bước vào giai đoạn “soi" từng khung hình để tìm ra những khoảnh khắc đáng chú ý của 19 nghệ sĩ tham gia chương trình. Bên cạnh yếu tố sinh tồn và những thử thách khắc nghiệt, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lại là những tương tác đời thường, gần gũi giữa các Anh trai khi cùng trải qua hành trình giữa núi rừng.

Một trong những câu thoại được chia sẻ nhiều nhất từ trailer là: “Nhưng thế giới vĩ đại này chỉ cần người bầu bạn”. Nhiều khán giả đã gọi tên WEAN LE và Dương Domic như minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy. Xuyên suốt những phân cảnh được hé lộ, cả hai liên tục xuất hiện cạnh nhau từ lúc di chuyển, sinh hoạt đến thực hiện thử thách.

WEAN LE - Dương Domic bất ngờ "dính như sam" trong trailer.

Đáng chú ý, khoảnh khắc RHYDER bóp nát chai nước trong trạng thái bất lực cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù trailer không hé lộ bối cảnh cụ thể, biểu cảm đầy cảm xúc của nam rapper cùng cách dàn dựng giàu kịch tính đã khiến nhiều khán giả "nổi da gà" và không ngừng đặt câu hỏi về những biến cố hay thử thách khắc nghiệt đang chờ đợi các Anh trai phía trước.

RHYDER cùng phân đoạn khiến fan "nổi da gà".

Bên cạnh những khoảnh khắc căng thẳng, điều khiến netizen yêu thích nhất sau khi trailer lên sóng lại chính là tinh thần brotherhood được thể hiện rõ nét qua hàng loạt phân cảnh tập thể. Hình ảnh các Anh Trai cùng nhau dựng lều, sinh hoạt giữa thiên nhiên, hỗ trợ đồng đội vượt qua thử thách hay vui đùa trên bãi biển mang đến cảm giác gần gũi và chân thật.

Loạt khoảnh khắc sinh hoạt cùng nhau được tiết lộ trong trailer.

Bên cạnh các “chemistry” bất ngờ, khán giả còn dành nhiều lời khen cho phần hình ảnh của chương trình. Những thước phim ghi lại khung cảnh núi rừng hùng vĩ cùng các góc quay điện ảnh được đánh giá là mang đến cảm giác chân thực nhưng vẫn giàu cảm xúc, khác biệt với những gì khán giả từng quen thuộc ở thương hiệu Anh Trai "Say Hi".

Chính sự kết hợp giữa yếu tố khám phá thiên nhiên, hành trình trải nghiệm và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu đang khiến Say Hi Rực Rỡ trở thành một trong những chương trình thực tế được mong chờ.

Không chỉ dừng lại ở trailer, những chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt cũng vô tình tiết lộ thêm nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Đáng chú ý là HURRYKNG và Đức Phúc - hai nghệ sĩ vốn không có quá nhiều cơ hội tương tác trong các chương trình trước đây. Thế nhưng, không gian sinh tồn giữa thiên nhiên dường như đã trở thành "chất xúc tác" giúp các mối quan hệ trở nên gần gũi hơn. HURRYKNG khiến cả khán phòng bật cười khi kể lại trải nghiệm ngủ chung lều với Đức Phúc, đồng thời tiết lộ cả hai thường xuyên “niệm Phật” cùng nhau trong những thời điểm căng thẳng. Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài được cộng đồng mạng chia sẻ bởi sự đối lập giữa hình ảnh ít tương tác trước đó và sự ăn ý bất ngờ sau chương trình.

Chia sẻ hài hước của HURRYKNG về cơ duyên "niệm phật mỗi ngày" cùng đàn anh Đức Phúc.

Một khoảnh khắc khác cũng thu hút sự chú ý thuộc về Pháp Kiều. “Xà nữ” hài hước kể lại tình huống vô tình bắt gặp đồng nghiệp “tắm tiên” giữa thiên nhiên. Bên cạnh đó, những chia sẻ về hành trình thích nghi với môi trường thiên nhiên, từ việc phải sinh hoạt tập thể đến hòa nhập giữa một “rừng” Anh Trai, cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm.

Nhiều khán giả cho rằng chính cá tính duyên dáng và những màn tung hứng tự nhiên của Pháp Kiều sẽ mang đến không ít tình huống giải trí trong chương trình.

Được xem là chương trình sinh tồn thực tế đầu tiên tại Việt Nam quy tụ dàn idol nổi tiếng, Say Hi Rực Rỡ đưa 19 nghệ sĩ rời xa sân khấu quen thuộc để đối mặt với những thử thách hoàn toàn khác biệt với hai chặng rừng và biển.