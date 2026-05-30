Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

"Nụi" Nghĩa kể chuyện đêm khuya, gọi tên Anh Tài "rớt nền" tại ATVNCG 2026

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Chỉ qua một câu chuyện ẩn ý về "bầy rắn" và mật mã chữ cái, "Anh tài" Đại Nghĩa khiến người hâm mộ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được phen xôn xao đi tìm danh tính nam nghệ sĩ vừa bị "xâu xé" đến rơi cả phấn nền.

Mới đây, trên trang Threads cá nhân, nghệ sĩ Đại Nghĩa ("Nụi" Nghĩa) đã thu hút sự chú ý của các fan Chông Gai khi chia sẻ một câu chuyện hậu trường hài hước theo phong cách "kinh dị đêm khuya".

Theo lời kể của nam nghệ sĩ, tại khu vực giường ngủ chung của các Anh tài xuất hiện một "bầy rắn đang tụ lại xì xì rất rôm rả". Giữa lúc ai nấy đều né tránh, một "thằng bé vô tư hồn nhiên" đã vô tình đi ngang qua và ngay lập tức trở thành mục tiêu "xâu xé" của hội anh em. Kết quả của màn "tác động vật lý" hài hước này là nạn nhân phải rời đi trong thảng thốt, để lại cả... một lớp phấn nền vương vãi trên giường.

dncg2026.jpg
Nhiều fan cũng hi vọng "Chuyện kể đim phia" của "Nụi" Nghĩa sẽ là một series.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ liên tục đồn đoán và gọi tên nhiều Anh tài như Hoàng Dũng hay Cheng. Tuy nhiên, Đại Nghĩa đã nhanh chóng "thả xích" một dãy ký tự bí ẩn: "U G N A H Q D N O O". Bằng tài thám tử, các fan đã nhanh chóng giải mã các chữ cái đảo ngược này và gọi tên "khổ chủ" chính là "Anh tài" Hồ Đông Quan.

dncg2026-1.jpg
Những "tín hiệu" từ Anh Tài Đại Nghĩa khiến fan "ngờ ngợ" cái tên bị "xâu xé".

Sự hài hước và cách tương tác "bắt trend" này cho thấy một khía cạnh rất khác của Đại Nghĩa tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Là một diễn viên, người dẫn chương trình gạo cội với hàng chục năm kinh nghiệm nghề nghiệp, anh vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh chỉn chu, mực thước trên các sân khấu lớn. Việc gác lại hình tượng nghiêm túc để hòa mình vào năng lượng trẻ trung, không ngại "lầy lội" cùng đàn em cho thấy sự thích nghi nhanh chóng của nam nghệ sĩ trong môi trường truyền hình thực tế.

dncg2026-2.jpg

Không chỉ chăm cập nhật "biến số" hậu trường, Đại Nghĩa còn khiến fan thích thú khi chủ động đính chính những hiểu lầm "dở khóc dở cười". Gần đây nhất, ngay khi "Anh tài" Lê Xuân Tiền vừa đăng tải tấm poster nhầm lẫn năm sinh của đàn anh thành 1978, "chính chủ" đã lập tức vào để lại bình luận nhắc nhở đàn em, đồng thời khẳng định lại trên trang cá nhân: "Nụi sinh vào mùa Thu năm 1987".

ft1482.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#Đại Nghĩa #ATVNCG 2026 #Anh Tài #hậu trường #Hồ Đông Quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục