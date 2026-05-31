Dàn sao Việt tiếc nuối cho kết quả Á hậu 2 của Hương Giang tại MGI All Stars

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Hương Giang khép lại hành trình tại MGI All Stars 2026 với danh hiệu Á hậu 2. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều nghệ sĩ và người đẹp V-Biz bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng hành trình của cô tại cuộc thi để lại nhiều dấu ấn hơn những gì thứ hạng cuối cùng phản ánh.

Hoa hậu Hương Giang đã được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 tại MGI All Stars mùa đầu tiên. Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm khi đại diện Việt Nam là một trong những thí sinh nổi bật xuyên suốt cuộc thi. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước kết quả chung cuộc và cảm xúc này cũng xuất hiện trong nhiều chia sẻ từ đồng nghiệp của Hoa hậu Hương Giang sau đêm Chung kết.

Thay vì tập trung vào danh hiệu Á hậu 2, phần lớn nghệ sĩ nhắc đến hành trình của Hương Giang, những nỗ lực cô thể hiện trong suốt cuộc thi cũng như sức ảnh hưởng mà cô tạo ra đối với khán giả.

Ngay sau đêm Chung kết, Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái hài hước: "Về làm 50 cái hợp đồng đại sứ được rồi chị gái em ơi. Việt Nam đang chờ chị ơi". Trong khi đó, Erik gửi lời chúc mừng tới Hương Giang và bày tỏ sự tự hào dành cho người chị thân thiết. Nam ca sĩ cho rằng Hương Giang đã có một hành trình đáng ghi nhận tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Chị em nhà Hoa Dâm Bụt gửi lời chúc mừng đến Hương Giang.

Không chỉ những người bạn thân trong giới nghệ sĩ, các gương mặt từng đồng hành cùng Hương Giang trong nhiều dự án cũng dõi theo hành trình của cô. Ninh Anh Bùi là một trong số đó. Từ thời điểm Hương Giang lọt Top 10, Top 5 đến Top 3, anh đều cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Khi Hương Giang tiến sâu vào cuộc thi, Ninh Anh Bùi hài hước viết rằng mình được "Top 5 MGI All Stars" dạy chơi pickleball. Sau đêm Chung kết, anh tiếp tục bình luận ngắn gọn: "Yêu thương yêu thương".

Cậu em thân thiết cập nhật liên tục tình hình của Hương Giang trên trang cá nhân.

Bên cạnh những lời động viên, nhiều người bạn của Hương Giang cũng không giấu được sự tiếc nuối. Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu bày tỏ rằng nói không tiếc là "nói xạo". Tuy nhiên, cô nhấn mạnh việc Hương Giang xuất hiện trong Top 3 đã mang đến niềm hy vọng cho nhiều cô gái còn e ngại trước những rào cản của bản thân. Theo Quỳnh Châu, việc người chị dám theo đuổi ước mơ và có mặt trên sân khấu Chung kết còn mang ý nghĩa lớn hơn một chiếc vương miện.

Trong khi đó, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên gửi lời chúc mừng tới Hương Giang với danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars 2026. Điều Kỳ Duyên nhắc đến nhiều nhất không phải là kết quả cuối cùng mà là hành trình bền bỉ của đàn chị. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ trước việc Hương Giang luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu và chưa từng từ bỏ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
