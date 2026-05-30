Sau "đỉnh nóc, kịch trần", ATVNCG 2026 có thông điệp mới ấn tượng không kém?

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Nếu ATVNCG 2024 gắn liền với câu nói "đỉnh nóc, kịch trần", thì đường đua của các Anh tài 2026 đang gọi tên hệ tư tưởng "LÀM MẠNH". Việc "Nụi" Nghĩa và Jun Phạm cùng diện chiếc áo mang thông điệp này càng khiến các cuộc thảo luận của người hâm mộ thêm phần sôi động.

Nếu mùa đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng gây bão mạng xã hội với câu khẩu hiệu "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" của NSND Tự Long, thì đường đua năm 2026 đang gọi tên một từ khóa mới: "Làm mạnh". Xuất phát từ dòng trạng thái đầy quyết tâm nhưng không kém phần "ngô nghê" của rapper Thái VG: "Bây giờ Thái đi tập để chuẩn bị làm mạnh với nguyên đám anh tài", cụm từ này đã nhanh chóng trở thành "hệ tư tưởng mới" của cả dàn nghệ sĩ lẫn người hâm mộ.

Màn chào hỏi "làm mạnh" của nam rapper khiến các Anh Tài "nói chuyện nhiều".

Độ phủ sóng của từ khóa này một lần nữa bùng nổ khi "Nụi" Nghĩa và Jun Phạm đồng loạt đăng tải hình ảnh diện chiếc áo thun đen có in dòng chữ "LÀM MẠNH" ở vị trí trung tâm. Ngay lập tức, chiếc áo trở thành đề tài mổ xẻ của hội "thám tử mạng".

Jun Phạm đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái "WORK HARD".

Thay vì chỉ dừng lại ở một lời khen cho sự đồng điệu, các Gai Con 2026 đã nhanh chóng vạch ra loạt kịch bản dài hơi. Giả thuyết được đồng tình nhiều nhất chính là việc Đại Nghĩa, Jun Phạm và chủ nhân câu nói - rapper Thái VG sẽ chung một liên minh tại mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, không ít bình luận đặt câu hỏi về nguồn gốc của chiếc áo này: "Áo anh Thái tặng các anh hở ta?" hay "Cơ mà tôi thắc mắc ai đã dẫn đầu "nguyên đám anh tài" in cái áo này".

Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của "Nụi" Nghĩa.

Sự nhiệt tình của người hâm mộ còn đi xa hơn khi bản lĩnh "tiên tri" được kích hoạt. Ở mùa 1, các khu vực khán đài (zone) trong concert được đặt tên theo các Nhà. Nhớ lại hiệu ứng bùng nổ đó, khán giả đã rục rịch hình dung về sơ đồ của concert mùa mới. Nhiều tài khoản hào hứng "gọi tên" trước một hạng vé mang tên "LÀM MẠNH". Đây được dự đoán sẽ là một trong những khu vực náo nhiệt nhất khi concert của mùa giải năm nay được tổ chức.

Sức hút tự nhiên từ câu nói của Thái VG, kết hợp với màn xuất hiện của "chiếc áo tiên tri" từ Đại Nghĩa và Jun Phạm cho thấy bầu không khí của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang nóng lên từng ngày. Dù chương trình chưa chính thức lên sóng, nhưng tinh thần "làm mạnh" từ hậu trường ra đến cộng đồng fan đã dự báo về một mùa giải không thiếu những bất ngờ.

