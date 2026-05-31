Màn tung váy hóa bướm của Hoa hậu Hương Giang sẽ đỉnh hơn nếu thêm chi tiết này

HHTO - Màn trình diễn váy dạ hội của Hương Giang ở đêm Chung kết MGI All Stars đã rất ấn tượng, nhưng hóa ra bản gốc còn đỉnh hơn nhiều.

Trong đêm Chung kết MGI All Stars 2026, Hoa hậu Hương Giang bước ra sân khấu trong bộ váy dạ hội ánh kim lấp lánh, đính kết cầu kỳ của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Bất ngờ nhất chính là khoảnh khắc nàng hậu kéo cao phần tà váy phía sau tạo thành cánh bướm khổng lồ, đẹp lộng lẫy khiến cả khán phòng ồ lên.

Màn "hóa bướm" của Hương Giang làm cư dân mạng vô cùng thích thú, không ngừng khen ngợi nàng hậu cùng ê-kíp có chiến lược váy áo quá thông minh. Ngay cả khi đứng giữa Top 10 hay Top 3, đại diện Việt Nam cũng nổi bật nhờ tà váy xòe rộng.

Nhưng theo stylist của Hương Giang tiết lộ thì hai cánh bướm còn được gắn các dây đèn lấp lánh như thế này. Không rõ vì sao khi Hương Giang bước lên sân khấu phần thi Trang phục dạ hội trong đêm Chung kết MGI All Stars 2026, phần dây đèn không bật sáng. Nếu giữ nguyên phần đèn như nguyên mẫu, hẳn màn trình diễn của Hương Giang còn bùng nổ hơn nữa.

Trước đó, trong đêm Bán kết 1, Hương Giang cũng đã tạo ấn tượng với hai con bướm lớn bay quanh cô. Bản thân bộ váy màu tím mà nàng hậu lựa chọn đã lấp lánh như dải ngân hà, cộng thêm hai mô hình con bướm bay lượn càng khiến tiết mục này gây chú ý.

Và mới đây nhất, netizen phát hiện ra chiếc cúp Miss International Queen 2018 mà Hương Giang giành được có hình một cô gái với cánh bướm phía sau. Phải chăng nàng hậu đã lấy cảm hứng từ hình ảnh này để tạo ra loạt váy dạ hội liên quan đến cánh bướm? Dù suy luận này đúng hay không thì Hương Giang không hổ danh là người đẹp thông minh và có chiến lược váy áo cực đỉnh.