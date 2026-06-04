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"Dâu hào môn" Hề Mộng Dao chọn váy của thương hiệu Việt để chụp ảnh cưới

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nếu như trong lễ cưới chính thức, siêu mẫu Hề Mộng Dao đều mặc trang phục của các nhà mốt cao cấp thì ở bộ ảnh cưới, cô lại chọn một thiết kế đến từ Việt Nam.

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Sau lễ cưới lãng mạn như cổ tích ở một lâu đài của Pháp, siêu mẫu Hề Mộng Dao đã tung thêm nhiều bức ảnh đẹp trong hôn lễ, ghi dấu những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi.

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Nàng dâu hào môn cũng chia sẻ cả bộ ảnh chụp trước đám cưới và điều khiến netizen bất ngờ nhất là Hề Mộng Dao có diện một thiết kế của thương hiệu thời trang Việt Montsand. Mẫu váy được thực hiện trên nền chất liệu ren Pháp mềm rủ, kết hợp kỹ thuật xếp ly thủ công trên phom corset có cấu trúc. Phần thân váy được cấu thành từ nhiều lớp ren chồng xếp, tạo độ mềm mại và chuyển động uyển chuyển.

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Điểm nhấn của thiết kế nằm ở những nếp ly nhỏ khoảng 2 mm được tạo tác bằng tay, đan xen cùng các cụm hoa ren 3D. Các chi tiết này tạo hiệu ứng bề mặt đa tầng, mang cảm giác như những đóa hoa đang nở dọc thân váy.

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Trên phần ngực áo, chiếc nơ đen nhỏ trở thành điểm nhấn mang dấu ấn đặc trưng của Montsand. Đặc biệt nhất là khăn voan đi kèm được thêu tay tên của cô dâu và chú rể, như một chi tiết cá nhân hóa dành riêng cho ngày trọng đại.

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Nhà mốt Montsand tiết lộ phía Hề Mộng Dao đã chủ động liên hệ với họ thông qua Instagram. Sau đó, giám đốc sáng tạo Diệp Yến cùng ê-kíp đã dành nhiều thời gian để tạo nên bộ váy lãng mạn, nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ đúng với tính cách của Hề Mộng Dao.

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Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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