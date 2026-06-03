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"Kiều Sở" của Trần Đô Linh là phim "không dành cho người bị chứng mù mặt"?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phim mới "Kiều Sở" của Trần Đô Linh vừa mới lên sóng đã bị soi ra một điểm khá bất ổn khiến không ít người xem rơi vào hoang mang.

Phim cổ trang Kiều Sở mà Trần Đô Linh và Châu Dực Nhiên đóng chính đã lên sóng từ ngày 2/6. Ngay sau khi những tập đầu tiên ra mắt, khán giả đã phàn nàn khâu hậu kỳ lạm dụng bộ lọc làm mịn da, thu nhỏ mặt khiến dàn diễn viên từ nam đến nữ, từ chính đến phụ nhìn ai cũng mặt nhỏ xíu trắng mịn thon dài, người mỏng manh.

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Kiều Sở bị phàn nàn dùng app chỉnh mặt quá đà.

Thậm chí, người xem còn không phân biệt được các vai nam vì quá giống nhau, từ gương mặt đến biểu cảm, chỉ biết xác định nam chính có hai lọn tóc mai thả ra còn nam phụ thì không. Có cư dân mạng phàn nàn các vai nam giống nhau đến mức cứ ngỡ nam chính có tài phân thân, cùng lúc xuất hiện ở hai nơi. Từ đó mà netizen nói vui rằng Kiều Sở "không dành cho người bị chứng mù mặt" (rất khó phân biệt được các khuôn mặt).

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Các nhân vật nam nhìn rất giống nhau do chỉnh sửa quá đà.

Nữ chính Trần Đô Linh cũng vướng vào ồn ào khi cư dân mạng phát hiện ra rất nhiều diễn viên từng hợp tác với Trần Đô Linh đều đăng bài giới thiệu Kiều Sở, ngoại trừ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Dù Trần Đô Linh từng đóng hai vai trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, từng quảng bá phim cho các diễn viên ở phim này nhưng không hiểu sao tới Kiều Sở thì cô bị ngó lơ. Điều này khiến netizen thấy rất khó hiểu, không hiểu giữa cô và dàn cast còn lại của Trường Nguyệt Tẫn Minh có khúc mắc gì.

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Trần Đô Linh luôn thướt tha xinh đẹp trong các cảnh quay.

Bỏ qua các ồn ào này, Kiều Sở vẫn có khởi đầu thuận lợi khi được khen tình tiết nhanh, diễn biến gọn gàng, nhân vật được thiết lập tốt khi nam nữ chính đều thông minh lắm mưu nhiều kế hứa hẹn nhiều kịch tính về sau.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Kiều Sở #Trần Đô Linh #Chu Dực Nhiên #phim cổ trang #phim Kiều Sở

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