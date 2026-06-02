Ji Chang Wook bị nghi truy thu hàng tỷ won tiền thuế, công ty phản hồi thế nào?

Sam

HHTO - Nam diễn viên Ji Chang Wook bị cho là có dấu hiệu trốn thuế và phải nộp bổ sung hàng tỷ won. Công ty quản lý của anh cho biết đang xác minh thông tin.

Ngày 2/6, trang Field News đưa tin độc quyền về đợt kiểm toán thuế đột xuất của Phòng điều tra số 2 - Cục Thuế Seoul đối với Ji Chang Wook (diễn ra tháng 3 năm ngoái).

Kết quả cho thấy nam diễn viên có các dấu hiệu trốn thuế hoặc xử lý thuế không đúng quy định, dẫn đến việc truy thu hàng tỷ won tiền thuế. Vấn đề này được cho là liên quan đến công ty quản lý riêng do Ji Chang Wook thành lập.

Cục Thuế đã xem xét kỹ lưỡng thời điểm ghi nhận doanh thu từ các hoạt động giải trí trong và ngoài nước, tính hợp pháp của quy trình thanh toán xuất hiện và các chứng từ chi phí được cung cấp thông qua các công ty đại diện và các công ty liên quan đối với nam diễn viên Ji Chang Wook.

Vấn đề tương tự từng được truyền thông đưa tin đối với nam diễn viên Lee Yi Kyung, Lee Min Ki. Theo trang Field News, họ đã liên hệ với công ty quản lý của Ji Chang Wook nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, trả lời trang JoyNews24 vào chiều 2/6, Spring Company - công ty chủ quản của anh đã nói rằng: "Chúng tôi hiện đang xác minh". Người hâm mộ đang hoang mang chờ đợi câu trả lời chính thức.

Năm ngoái, Ji Chang Wook có một màn trở lại ngoạn mục với The Manipulated. Gần đây, anh vừa xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes cùng đoàn phim Colony. Tác phẩm này ra rạp tại Hàn Quốc vào tháng trước và đã vượt qua 3 triệu vé, trở thành bộ phim đạt cột mốc này nhanh nhất trong năm 2026, tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Field News, JoyNews24
