Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Taylor Swift lấy cảm hứng từ nhân vật nào để sáng tác nhạc phim Toy Story 5?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ca khúc "I Knew It, I Knew You" mà Taylor Swift sáng tác và thể hiện cho phim "Toy Story 5" sẽ được xuất xưởng trước khi phim công chiếu.

Ngày 5/6 tới, Taylor Swift sẽ chính thức công bố ca khúc I Knew It, I Knew You được dành riêng cho bộ phim hoạt hình được mong đợi nhất mùa hè năm nay - Toy Story 5. Ca khúc do Taylor Swift và nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff đồng sáng tác kiêm sản xuất và có ba phiên bản CD độc quyền. Đó là bản ca khúc được sử dụng trong phim, bản acoustic và bản piano, mỗi phiên bản đều sở hữu phần thể hiện giọng hát và sản xuất âm nhạc riêng biệt.

toy-story-2.jpg

Lấy cảm hứng từ hành trình của Jessie - nhân vật búp bê cao bồi từng được giới thiệu trong Toy Story 2 và tiếp tục trở lại trong Toy Story 5, ca khúc I Knew It, I Knew You đánh dấu màn trở lại với màu sắc đồng quê quen thuộc trong âm nhạc của Taylor Swift thời kỳ đầu, đồng thời kết hợp những phong cách đã làm nên dấu ấn âm nhạc của cô trong suốt sự nghiệp.

Đạo diễn kiêm biên kịch Andrew Stanton của Toy Story 5 thừa nhận Taylor Swift rất thấu hiểu những điều nhân vật Jessie đang trải qua nên bài hát này mang đậm tinh thần Toy Story. Ngay từ lần nghe đầu tiên, ca khúc đã tạo cảm giác như thể luôn thuộc về bộ phim này, tựa như một thành viên thất lạc từ lâu của gia đình Toy Story.

toy-story-7.jpg
Những món đồ chơi cũ kỹ sẽ thế nào khi đối mặt với công nghệ?

Kịch bản phần 5 sẽ xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa Đồ chơi và Công nghệ. Chàng cao bồi Woody, phi hành gia Buzz Lightyear, nàng búp bê Jessie cùng những người bạn thân thiết sẽ đối mặt với thử thách mới khi gặp Lilypad, một nhân vật máy tính bảng hoàn toàn mới xuất hiện với những quan điểm khác biệt về điều gì là tốt nhất cho cô bé Bonnie. Liệu giờ chơi bây giờ có còn giống như trước?

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Taylor Swift #Toy Story 5 #I Knew It I Knew You #Taylor Swift nhạc phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục