Taylor Swift lấy cảm hứng từ nhân vật nào để sáng tác nhạc phim Toy Story 5?

HHTO - Ca khúc "I Knew It, I Knew You" mà Taylor Swift sáng tác và thể hiện cho phim "Toy Story 5" sẽ được xuất xưởng trước khi phim công chiếu.

Ngày 5/6 tới, Taylor Swift sẽ chính thức công bố ca khúc I Knew It, I Knew You được dành riêng cho bộ phim hoạt hình được mong đợi nhất mùa hè năm nay - Toy Story 5. Ca khúc do Taylor Swift và nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff đồng sáng tác kiêm sản xuất và có ba phiên bản CD độc quyền. Đó là bản ca khúc được sử dụng trong phim, bản acoustic và bản piano, mỗi phiên bản đều sở hữu phần thể hiện giọng hát và sản xuất âm nhạc riêng biệt.

Lấy cảm hứng từ hành trình của Jessie - nhân vật búp bê cao bồi từng được giới thiệu trong Toy Story 2 và tiếp tục trở lại trong Toy Story 5, ca khúc I Knew It, I Knew You đánh dấu màn trở lại với màu sắc đồng quê quen thuộc trong âm nhạc của Taylor Swift thời kỳ đầu, đồng thời kết hợp những phong cách đã làm nên dấu ấn âm nhạc của cô trong suốt sự nghiệp.

Đạo diễn kiêm biên kịch Andrew Stanton của Toy Story 5 thừa nhận Taylor Swift rất thấu hiểu những điều nhân vật Jessie đang trải qua nên bài hát này mang đậm tinh thần Toy Story. Ngay từ lần nghe đầu tiên, ca khúc đã tạo cảm giác như thể luôn thuộc về bộ phim này, tựa như một thành viên thất lạc từ lâu của gia đình Toy Story.

Những món đồ chơi cũ kỹ sẽ thế nào khi đối mặt với công nghệ?

Kịch bản phần 5 sẽ xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa Đồ chơi và Công nghệ. Chàng cao bồi Woody, phi hành gia Buzz Lightyear, nàng búp bê Jessie cùng những người bạn thân thiết sẽ đối mặt với thử thách mới khi gặp Lilypad, một nhân vật máy tính bảng hoàn toàn mới xuất hiện với những quan điểm khác biệt về điều gì là tốt nhất cho cô bé Bonnie. Liệu giờ chơi bây giờ có còn giống như trước?