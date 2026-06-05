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Hoa hậu Thanh Thủy chào Hè với loạt ảnh khoe hình thể đẹp xuất sắc

JEANIE - Ảnh: FBNV

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy tung loạt ảnh cùng bikini và trang phục chào Hè trên trang cá nhân. Những bộ ảnh của nàng hậu luôn đi theo một phong cách rất riêng, hiện đại, năng động, khoe hình thể đẹp xuất sắc một cách khéo léo.

Trong những loạt ảnh gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy không chọn phong cách beauty queen hay ảnh thời trang như mọi khi, thay vào đó là phong cách chụp hình mới, rất hợp với các bạn trẻ năng động, hiện đại.

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Mặc dù chọn bộ bikini vô cùng đơn giản cùng gam màu đen trung tính, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn nhận được lượng tương tác khủng nhờ hình thể đẹp xuất sắc. Bộ ảnh được chụp theo phong cách rất thời trang mà không hề phô trương, là gợi ý hay cho các bạn gái muốn chụp ảnh cùng bikini ngày Hè.

Trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Thanh Thủy diện sơ mi dài tay dáng crop-top cùng chân váy dài, khoe trọn vòng 2 nhỏ xíu, săn chắc.

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Người đẹp được khen luôn biết chọn trang phục chuẩn xu hướng, khoe hình thể đẹp một cách khéo léo, nếu bạn cũng thích phong cách hiện đại mà vẫn vô cùng nữ tính, "mơ màng", có thể tham khảo từ nàng hậu.

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Trong thời gian đương nhiệm, Hoa hậu Thanh Thủy đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách của một Hoa hậu Việt Nam và một Hoa hậu Quốc tế với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu vẫn không ngừng tham gia các hoạt động cộng đồng, chia sẻ lối sống đẹp, tích cực đến với giới trẻ.

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JEANIE - Ảnh: FBNV
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