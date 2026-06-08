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MGI All Stars mùa đầu tiên vừa kết thúc, lịch trình của mùa 2 đã được công bố

JEANIE - Ảnh: Miss Grand International

HHTO - Mùa đầu tiên của cuộc thi MGI All Stars chỉ vừa kết thúc được 1 tuần, đêm Chung kết của mùa 2 đã được ông Nawat chính thức thông báo. Bất ngờ hơn là lịch trình của mùa 2 được tổ chức ngay trong năm nay.

Mặc dù cuộc thi MGI All Stars mùa thứ nhất kết thúc với vô vàn thị phi, Chủ tịch tổ chức MGI - ông Nawat đã nhanh chóng thông báo về mùa giải thứ hai, sẽ được tổ chức ngay trong năm nay.

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Theo như thông báo trên các trang chủ Miss Grand International, cuộc thi MGI All Stars mùa 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay và đêm Chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/12. Ngay từ bây giờ, những người đẹp quan tâm đến cuộc thi đã có thể đăng ký thông qua mã QR được đăng tải trên các trang mạng xã hội của tổ chức MGI.

Ông Nawat cho biết mùa giải thứ hai chỉ nhận tối đa 70 thí sinh. Giải thưởng tiền mặt dành cho người chiến thắng mỗi mùa giải là 100.000 đô la Mỹ (khoảng hơn 2.6 tỉ đồng). Nếu người chiến thắng có thể giữ vương miện trong ba mùa giải liên tục sẽ được nhận tiền thưởng là 1 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 26 tỉ đồng).

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MGI All Stars mùa giải đầu tiên kết thúc với vương miện thuộc về người đẹp đến từ Colombia Vanessa Pulgarín. Nàng hậu năm nay 34 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Vanessa được chú ý khi đăng quang Miss International Colombia 2017 và đại diện Colombia tham dự một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Năm ngoái, cô lọt vào Top 12 Miss Universe 2025.

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Như vậy, Hoa hậu Vanessa Pulgarín sẽ chỉ giữ vương miện khoảng 6 tháng, sau đó, để có thể tiến gần hơn tới giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ, cô sẽ phải tham gia liên tiếp 2 mùa giải nữa và tất nhiên, phải tiếp tục chiến thắng.

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Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc giành vị trí Á hậu 2 ở mùa giải đầu tiên.

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JEANIE - Ảnh: Miss Grand International
#MGI All Stars #lịch trình #Nawat #thí sinh #giải thưởng

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