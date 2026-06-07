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Triệu Lộ Tư, Tăng Thanh Hà biến hình ngoạn mục chỉ nhờ một thay đổi cực nhỏ

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ tóc mái lại có quyền năng “trẻ hóa” mạnh đến nhường này, khi người đẹp showbiz nào để tóc mái cũng được khen.

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Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa đăng tải ảnh hậu trường một buổi chụp ảnh với lời cảm thán không nhận ra chính mình. Quả thực hiếm khi ngọc nữ màn ảnh Việt trang điểm đậm theo lối cá tính đến như vậy, nhưng gây bất ngờ nhất là Hà Tăng để tóc mái.

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Từ khi Tăng Thanh Hà vào showbiz đến giờ, nữ diễn viên chung thủy với kiểu tóc dài mái dài rẽ ngôi giữa, nên tóc mái đã mang lại diện mạo lạ lẫm và trẻ trung hơn bình thường rất nhiều. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều bạn bè trong showbiz cũng khen Tăng Thanh Hà trẻ ra cả chục tuổi khi đổi kiểu tóc như thế này.

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Còn bên C-Biz, Triệu Lộ Tư cũng gây xôn xao với tạo hình đáng yêu không tưởng khi tham dự một sự kiện mới đây. Nữ diễn viên để tóc mái bằng, trang điểm tông ngọt ngào kèm thêm điệu bộ lí lắc như nháy mắt, cười mỉm khiến netizen cứ ngỡ cô đang diễn lại vai nữ sinh Tang Trĩ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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Triệu Lộ Tư vốn đã có ngoại hình nổi bật nhưng nhiều khán giả công nhận đây là tạo hình đỉnh cao nhan sắc của cô. Tất cả là nhờ tóc mái bằng giúp gương mặt nhìn bầu bĩnh, đường nét hài hòa hơn.

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Địch Lệ Nhiệt Ba bình thường có phong cách sắc sảo nhưng chỉ cần để tóc mái là có ngay diện mạo trẻ trung, gần gũi. Mỗi lần mỹ nhân Tân Cương thử nghiệm với tóc mái đều nhận về nhiều lời khen.

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Ngay cả khi mặc váy áo khá sến, layout trang điểm bị chê già hơn tuổi thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ghi điểm nhờ tóc mái dễ thương.

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Hoa hậu Tiểu Vy cũng là người đẹp siêu hợp với tóc mái. Mỗi khi nàng hậu để mái thưa đều được netizen thả tim nhiệt tình vì quá trẻ trung, dễ thương.

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Chắc hẳn Tiểu Vy cũng rất thích làm mới hình ảnh bằng việc thay đổi kiểu tóc, nên tần suất nàng hậu để tóc mái bằng khá thường xuyên, nhiều hơn hẳn các mỹ nhân V-Biz khác.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lộ Tư #Tăng Thanh Hà #sao nữ tóc mái #sao nữ để tóc mái #Tiểu Vy

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