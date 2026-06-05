Ngoài Lương Thanh, còn một mỹ nhân tên Thanh vắng bóng nhiều năm trên phim VTV

HHTO - Khi khán giả bỗng dưng thắc mắc về chuyện Lương Thanh “bỗng dưng vắng bóng” thì còn một nữ diễn viên tên Thanh khác cũng lâu lắm rồi không xuất hiện trên phim giờ vàng VTV.

Dạo gần đây, mọi người bỗng tò mò về việc Lương Thanh tự dưng không xuất hiện trên phim giờ vàng VTV, dù cô từng được coi là một gương mặt triển vọng vừa có tài vừa có sắc. Từ đó, netizen lại nhớ ra Bảo Thanh khi đã 6 năm rồi cô vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ.

Bảo Thanh đã từng là ngôi sao hàng đầu trong “vũ trụ phim VTV” nhờ hai phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, Về Nhà Đi Con, đều là những bộ phim quốc dân vì vô cùng ăn khách. Sau đó, cô góp mặt trong Những Ngày Không Quên năm 2020 và đâu có ngờ từ đó đến nay, Bảo Thanh chưa tham gia thêm phim truyền hình nào nữa.

Nữ diễn viên có gương mặt đẹp, diễn xuất tốt, đóng vai sắc sảo cũng đạt mà hiền lành cũng rất ăn điểm. Chính vì thế, dù Bảo Thanh nghỉ đóng phim đã lâu nhưng khán giả vẫn nhớ đến cô. Thỉnh thoảng, trên mạng xã hội lại xuất hiện những bài đăng mang màu sắc tiếc nuối, khi người xem cho rằng nếu có Bảo Thanh tham gia thì phim này phim kia sẽ hấp dẫn hơn.

Bảo Thanh đã quyết định tạm nghỉ đóng phim để sinh con và chăm sóc gia đình nhỏ. Nhưng đến bây giờ, đã 6 năm trôi qua mà nữ diễn viên vẫn chưa trở lại trường quay. Cô vẫn làm diễn viên trong các vở kịch của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, vẫn xuất hiện trong các sự kiện đầy rạng rỡ, xinh đẹp càng khiến khán giả mong gặp lại Bảo Thanh trong phim.

Bản thân nữ diễn viên từng thừa nhận cô rất hạnh phúc khi sau nhiều năm nghỉ đóng phim, cô vẫn được khán giả dành nhiều tình cảm và nhớ đến. Bảo Thanh tiết lộ sẽ trở lại màn ảnh nhỏ khi có kịch bản phù hợp, và hy vọng đó sẽ là một dự án của phim giờ vàng VTV.