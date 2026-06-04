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Võ Hoài Vũ: Chàng học sinh cá biệt siêu thú vị của "Phía Bên Kia Thành Phố"

Hoài Nam - Ảnh: FBNV

HHTO - Với gương mặt đầy cá tính có phần ngổ ngáo, Võ Hoài Vũ quá hợp với những vai diễn mạnh mẽ. Nhất là vai Cương trong phim "Phía Bên Kia Thành Phố" đúng là được đo ni đóng giày cho Hoài Vũ.

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Khán giả càng xem Phía Bên Kia Thành Phố càng thích thú với tình bạn đặc biệt của Cương và Khuê, hai chàng trai có tính cách đối lập. Cương đúng chuẩn học sinh cá biệt khi lười học, mải chơi, hay gây chuyện nhưng thực ra lại là chàng trai tốt bụng, luôn đứng về phía lẽ phải và lúc nào cũng ở bên bảo vệ cho Khuê.

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Ê kíp làm Phía Bên Kia Thành Phố được khen là chọn diễn viên rất khéo khi mời Thái Vũ cho vai Khuê và Võ Hoài Vũ vai Cương. Hoài Vũ có gương mặt cá tính, phong thái ngang tàng ngổ ngáo rất hợp với những vai diễn ương bướng, nổi loạn. Như ở Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Hoài Vũ đã gây ấn tượng với vai Quang, cậu con trai phá gia chi tử và sang đến Phía Bên Kia Thành Phố, nhân vật Cương lại là nỗi đau đầu của nhiều người.

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Võ Hoài Vũ là con trai của diễn viên nổi tiếng Võ Hoài Nam và có ngoại hình rất giống bố mình. Đó vừa là lợi thế, giúp Hoài Vũ được chú ý nhưng vừa là áp lực của Hoài Vũ khi luôn muốn thoát khỏi cái bóng của bố. Trước khi có cơ hội đóng phim, Hoài Vũ từng mất nhiều năm tham gia các sân khấu kịch, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ.

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Hoài Vũ tự nhận thời học sinh, anh chàng cũng nghịch ngợm, cá tính giống như Cương, từng bày đủ trò nổi loạn để khiến bố phải đồng ý cho học trường cậu thích. Nhưng sau khi nhận ra bố mẹ phiền lòng về mình, Hoài Vũ rất hối hận, bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về chuyện học hành nghiêm túc cũng như nghề nghiệp mình muốn theo đuổi.

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Và bây giờ thì Hoài Vũ đã nhận ra rằng anh muốn gắn bó thật lâu với nghề diễn, từ sân khấu kịch đến màn ảnh nhỏ và đang khát khao được tham gia phim điện ảnh. Bởi nam diễn viên muốn thử thách bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau và trở thành diễn viên đa năng.

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Hoài Nam - Ảnh: FBNV
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