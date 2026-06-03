Sau xin lỗi từ ê-kíp làm Come My Way, điều gì sẽ xảy ra với MV của Sơn Tùng M-TP?

HHTO - MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi tranh cãi liên quan đến sự xuất hiện tác phẩm "Tàn Chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang. Đơn vị thiết kế bối cảnh đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cách ê-kíp sẽ xử lý MV trong thời gian tới.

Ngày 2/6, tổ chức nghệ thuật độc lập Grapevine đã đăng một bài viết liên quan đến MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP, cho rằng một bối cảnh xuất hiện ở khoảng thời gian 3p55 của sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn Chỉ) - năm 2017 của nghệ sĩ thị giác Lê Giang. Cùng với bài đăng, Grapevine công bố nội dung email trao đổi giữa các bên, khiến sự việc nhanh chóng thu hút bàn luận trên mạng xã hội.

Trong phản hồi ban đầu qua email với nghệ sĩ, phía ê-kíp sản xuất MV đã giải thích rằng tác phẩm Tàn Chỉ từng xuất hiện ở giai đoạn đầu như một phần trong bảng tham chiếu hình ảnh nghiên cứu. Tuy nhiên, ê-kíp khẳng định tác phẩm đã sớm bị loại khỏi bộ tài liệu định hướng sáng tạo vì không còn phù hợp với hướng phát triển cuối cùng của MV.

Cũng theo nội dung email, phía ê-kíp cho biết phần hình ảnh của bối cảnh được hình thành từ một sự cố kỹ thuật khiến các tệp 3D bị chồng lên nhau. Đơn vị này đồng thời cho rằng những ảnh hưởng từ tác phẩm của Lê Giang chỉ diễn ra ở mức độ vô thức.

Tuy nhiên, chính phần giải thích này lại trở thành điểm tranh cãi lớn nhất. Nhiều người trong giới thiết kế và nghệ thuật thị giác cho rằng lỗi phần mềm có thể làm biến dạng dữ liệu, nhưng khó có thể tự tạo ra một hệ thống hoa văn hay ngôn ngữ tạo hình mang tính đặc thù cao nếu không có sự can thiệp hoặc tham chiếu từ trước.

Ngay sau khi thông tin trên lan rộng và thu hút tranh luận, Microwave Soups đã đăng tải lời xin lỗi công khai gửi tới nghệ sĩ Lê Giang. Trong bài viết, đơn vị này thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ Tàn Chỉ trong quá trình thiết kế bối cảnh mà chưa có sự xin phép hay trao đổi trước với tác giả. Microwave Soups nhận trách nhiệm về thiếu sót này và cho biết đang phối hợp cùng các bên liên quan để tìm hướng giải quyết trên tinh thần thiện chí.

Lời xin lỗi của đơn vị tham gia phát triển hình ảnh cho MV Come My Way.

Không lâu sau đó, Antiantiart - đơn vị sản xuất và điều phối dự án cũng đăng tải thông báo, trong đó thừa nhận lỗi sai là không kiểm soát phần thiết kế bối cảnh của Microwave Soups. Antiantiart đồng thời gửi lời xin lỗi tới Lê Giang, M-TP Entertainment và đặc biệt là Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ sự việc. Đến lúc này, điều mà khán giả quan tâm nhất là MV Come My Way sẽ được xử lý ra sao. Có bị gỡ khỏi các nền tảng hay không, có phải cắt bỏ phần gây tranh cãi hay sẽ được dàn xếp bằng một thỏa thuận riêng? Từ diễn biến hiện tại, có thể hình dung ba kịch bản khả dĩ như sau:

Kịch bản đầu tiên là MV vẫn được giữ nguyên trên các nền tảng phát hành hiện tại. Trong trường hợp các bên sớm đạt được tiếng nói chung, hướng xử lý có thể tập trung vào việc ghi nhận nguồn tham chiếu, bổ sung thông tin liên quan hoặc đạt được một thỏa thuận riêng với nghệ sĩ Lê Giang. Đây được xem là phương án khả thi nhất ở thời điểm hiện tại bởi vừa đảm bảo quyền lợi của các bên, vừa hạn chế tác động đến sản phẩm đã phát hành.

Kịch bản thứ hai là MV được chỉnh sửa một phần trước khi tiếp tục phát hành. Do bối cảnh đang gây tranh cãi chỉ xuất hiện ở đoạn after-credit cuối MV, ê-kíp hoàn toàn có thể lựa chọn cắt bỏ hoặc thay thế phần hình ảnh này và cập nhật lại phiên bản mới trên các nền tảng. Phương án này giúp xử lý trực tiếp chi tiết gây tranh cãi mà không ảnh hưởng đáng kể đến nội dung chính của sản phẩm.

Kịch bản cuối cùng là MV tạm thời bị ẩn hoặc gỡ khỏi nền tảng trong thời gian các bên tiếp tục làm việc với nhau. Dù được đánh giá là khả năng xảy ra thấp nhất do đã bước vào giai đoạn quảng bá cho MV, phương án này vẫn có thể xảy ra nếu quá trình thương lượng không đạt được kết quả như mong muốn hoặc tranh cãi tiếp tục leo thang. Khi đó, việc tạm dừng phát hành có thể được xem như một giải pháp nhằm hạn chế những tranh luận phát sinh trong lúc các bên tìm kiếm hướng giải quyết phù hợp.