Quang Tuấn quyết "giữ chuỗi" trăm tỷ, tiếp tục làm nam chính phim kinh dị

Ngày 2/6, dự án điện ảnh Quỷ Bắt Hồn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi xác nhận vai chính do nam diễn viên Quang Tuấn thể hiện. Một lần nữa, sao nam sinh năm 1985 được "chọn mặt gửi vàng" cho một dự án kinh dị, mà cụ thể hơn là thể loại tâm linh ma mị kết hợp yếu tố dân gian thuần Việt.

Poster mới nhất của Quỷ Bắt Hồn cho thấy hình ảnh Quang Tuấn đứng đối diện với một chiếc gương nứt chằng chịt. Thay vì phản chiếu diện mạo bình thường, mặt gương hiện lên thực thể dị dạng như bị cháy sém, đang ngồi chễm chệ trên cổ và siết chặt lấy nam chính. Chi tiết đôi mắt đỏ ngầu gợi mở về những góc khuất đáng sợ, cũng như thế lực của con quỷ lần này trên màn ảnh rộng. Thêm vào đó, teaser trailer đầu tiên của Quỷ Bắt Hồn còn gây rùng rợn với khán giả với khúc hát chúc mừng sinh nhật được phối lại đáng sợ, cùng bầu không khí đen tối, ngột ngạt.

Nhiều năm trở lại đây, Quang Tuấn đã xây dựng chỗ đứng vững chắc, trở thành cái tên bảo chứng thương hiệu dòng phim kinh dị Việt Nam. Anh liên tục góp mặt trong những dự án "nặng đô", đồng thời giữ chuỗi doanh thu trăm tỷ ấn tượng với những tác phẩm như Truy Tìm Long Diên Hương, Thiên Đường Máu, Quỷ Nhập Tràng 2...

Từ đó, sự trở lại lần này của Quang Tuấn trong Quỷ Bắt Hồn được kỳ vọng tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất xuất thần qua ánh mắt, lột tả trọn vẹn ranh giới giữa người và quỷ, giữa tỉnh thức và mê loạn. Ngoài ra, bên cạnh Quang Tuấn lần này trong phim còn có dàn diễn viên đặc sắc, quen thuộc như Sỹ Toàn, Anh Phạm, Đinh Y Nhung, Uy Trần... hứa hẹn mang đến màn giao thoa nặng đô tiếp theo cho khán giả.

Bên cạnh đó trong thời gian này, Quang Tuấn được đồn đoán sắp trở lại với mùa 4 của Running Man Vietnam. Trong thời gian qua, những tin đồn và hình ảnh "ẩn ý" đến từ dàn nghệ sĩ mùa 3 khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ. Thậm chí, Quang Tuấn còn thẳng thắn đăng video có các "anh em" như Trấn Thành, Anh Tú Atus... lên trang cá nhân, như một động thái "bật đèn xanh" cho mùa giải mới sắp lên sóng.