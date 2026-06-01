Nhà sản xuất phim "Chị Chị Em Em 3" chọn Hoa hậu Kỳ Duyên đóng vai nữ chính

HHTO - Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết sẽ đảm nhận vai Thị Mầu trong dự án điện ảnh "Chị Chị Em Em 3". Cùng với đó, phim còn quy tụ những gương mặt điện ảnh nổi bật như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn.

Chiều 31/5, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên bày tỏ niềm xúc động khi được đạo diễn Will Vũ - nhà sản xuất phim Chị Chị Em Em 3 "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính Thị Mầu.

Người đẹp chia sẻ: "Hôm nay là lễ khai máy bộ phim điện ảnh thứ 2 của em - Chị Chị Em Em 3. Quá nhiều cảm xúc và sự hồi hộp trong ngày khai máy. 'Thị Mầu' hẹn gặp cả nhà vào cuối năm nay nhé, phải cố gắng để thực sự xứng đáng cho lần trở lại sau 2 năm này".

Nhà sản xuất phim Chị Chị Em Em 3 - Will Vũ và nữ chính Kỳ Duyên.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim xây dựng nhân vật chính là Thị Mầu. Trong vở chèo "Quan Âm Thị Kính", Thị Mầu là một nhân vật kinh điển được khán giả nhớ đến bởi sự lẳng lơ, táo bạo so với phụ nữ thời bấy giờ. Là con gái phú ông, Thị Mầu - với nét tính cách mạnh mẽ và sự khao khát yêu đương - đã phá vỡ những chuẩn mực lễ giáo phong kiến thời xưa. Hiện nay, trích đoạn "Thị Mầu lên chùa" đã và đang được dựng lại dưới rất nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau.

Ở bản điện ảnh sắp tới, Chị Chị Em Em 3 sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng với một biểu tượng của văn hóa dân gian Bắc Bộ, mang đến cho khán giả góc nhìn về hình ảnh người phụ nữ thời xưa cùng câu chuyện tình yêu của họ. Phim được lấy bối cảnh chính ở Bắc Ninh thời xưa, ghi hình trực tiếp tại đây. Trên trang cá nhân, nhà sản xuất Will Vũ tiết lộ Chị Chị Em Em 3 còn vinh dự trở thành bộ phim điện ảnh đại diện cho tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, câu thơ lục bát xuất hiện trên poster "Chưa kịp đội khăn vu quy - Thị Mầu đã lại lật tung đình làng" đang được khán giả dự đoán phim sẽ mở ra một câu chuyện đầy kịch tính, vừa giữ được màu sắc trong nét tính cách của Thị Mầu vừa mang đến nhiều tình tiết "quay xe" bất ngờ.

Poster phim hé lộ tạo hình ba nhân vật Thị Mầu, Thị Nương, Thị Liễu.

Đến hiện tại, nếu như vai Thị Mầu đã được công bố do Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận thì các vai Thị Nương, Thị Liễu hiện vẫn chưa được hé lộ.

Tuy vậy, trên mạng xã hội Threads, TikTok, nhiều khoảnh khắc được "team qua đường" ghi lại cho thấy dự án còn quy tụ dàn diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt như NSND Lê Khanh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn... Hay việc Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện trong khung hình cũng khiến fan tò mò về khả năng diễn xuất của cô trong lần chạm ngõ điện ảnh.

Chị Chị Em Em 3 có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc, khán giả mong chờ sự kết hợp của dàn mỹ nhân Kỳ Duyên - Lan Ngọc - Chi Pu - Quỳnh Hoa cùng "nam thần" Quốc Anh - Steven Nguyễn. - Ảnh: Báo Bắc Ninh TV

Trước đó, Chị Chị Em Em 1 (2019) với nội dung bóc trần những bí mật đen tối, sự phản bội và đấu đá tình ái của một gia đình thượng lưu do bộ đôi diễn viên chính là Thanh Hằng và Chi Pu đóng đã đạt doanh thu gần 70 tỷ đồng. Chị Chị Em Em phần 2 khởi chiếu vào dịp Tết 2023 - đưa khán giả đến bối cảnh Sài Gòn xưa, kể câu chuyện của 2 mỹ nhân Sài thành là Ba Trà (Minh Hằng đóng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh thủ vai). Phim rời rạp với doanh thu hơn 117 tỷ đồng.