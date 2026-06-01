Huỳnh Lập là "bạch nguyệt quang" của Thái VG tại ATVNCG 2026?

HHTO - Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ đoán già đoán non, chủ nhân của chiếc áo "LÀM MẠNH" xuất hiện trên trang cá nhân dàn Anh Tài đã lộ diện. Màn tương tác sau đó giữa Thái VG, Huỳnh Lập và Jun Phạm lập tức trở thành tâm điểm bàn luận.

Câu chuyện đằng sau chiếc áo thun đen in chữ "LÀM MẠNH" cuối cùng đã được bật mí. Theo chia sẻ từ dàn nghệ sĩ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, đây là món quà do rapper Thái VG gửi tặng các anh em.

Dàn Anh Tài cùng diện áo "LÀM MẠNH". - Ảnh: Threads nhân vật.

Trước đó cộng đồng mạng còn đặt nhiều giả thuyết từ áo Nhà đến áo chương trình. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý lại nằm ở sự khác biệt trong phần bình luận dưới các bài đăng.

Trong khi các Anh Tài khác chỉ nhận được những dòng biểu tượng (icon) hoặc lời khen ngắn gọn như "đẹp", "ngầu" từ nam rapper, thì Huỳnh Lập và Jun Phạm lại được "chính chủ" tương tác đặc biệt.

Những màn tương tác bằng icon của Thái VG và dàn Anh Tài K26.

Dưới bức ảnh của Huỳnh Lập, rapper sinh năm 1983 viết: "Cái này kiểu hiphop quá ngầu". Lời khen Thái VG dành cho tấm ảnh "bơi trong áo" của Huỳnh Lập nhanh chóng được các fan chia sẻ lại. Nhiều bình luận hài hước ví nam diễn viên như "bạch nguyệt quang", luôn nhận được sự ưu ái từ nam rapper vốn kiệm lời.

"Bạch nguyệt quang" của Thái VG gọi tên Huỳnh Lập.

Trong khi đó, Jun Phạm lại gặp một tình huống ngoài dự tính cũng từ một dòng bình luận dài của đàn anh. Dưới bài đăng của cựu thành viên nhóm 365, Thái VG bình luận: "Bộ em lên ký hả chuẩn bị đấu ha dòm mạnh quá bro".

Cách dùng từ dịch Anh - Việt "word by word" của Thái VG khiến Jun Phạm bất ngờ, hỏi ngược: "Bộ nhìn em mập lắm hả anh?". Nhận ra sự trúc trắc, gây nhầm lẫn trong cách diễn đạt, Thái VG nhanh chóng giải thích bản thân chỉ đang muốn khen đàn em trông khỏe khoắn: "Hiểu lầm đang nói em dòm mạnh bro". Lúc này netizen mới "à", nhận ra ý nam rapper khen Jun Phạm "looks strong" (trông khỏe khoắn).

Bình luận có độ dài và cả độ "sâu" của Thái VG khiến Jun Phạm và khán giả bật cười.

Màn đối đáp giữa các nghệ sĩ nhận về lượng tương tác cao từ người hâm mộ. Cách sử dụng tiếng Việt dịch "word by word" từ tiếng Anh, đảo lộn cấu trúc ngữ pháp của Thái VG liên tục tạo nên những khoảnh khắc hậu trường hóm hỉnh trước ngày chương trình lên sóng.

Trước đó, cụm từ "LÀM MẠNH" từng xuất hiện trong chia sẻ của Thái VG về quá trình chuẩn bị cho chương trình. Từ một câu nói bộc phát, từ khóa này hiện đã phủ sóng từ trang phục đến các cuộc trò chuyện của dàn Anh Tài mùa mới.