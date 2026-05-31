Diện mạo "trai hư" của BB Trần tại vở kịch "Nữ hoàng giải trí" gây sốt

HHTO - Tạm gác lại những tạo hình lộng lẫy quen thuộc, "Má Bảo" BB Trần vừa khiến khán giả bất ngờ với diện mạo nam tính khi hóa thân thành "trai hư" trên sân khấu kịch, hâm nóng bầu không khí trước thềm chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026.

Tại mùa đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, BB Trần ghi dấu ấn khi vừa là "cây hài" mang đến nhiều tiếng cười ở hậu trường, vừa thu hút sự chú ý với loạt trang phục trình diễn đầy "mùi tiền". Những bộ cánh cầu kỳ, chỉn chu dần trở thành một phần dấu ấn riêng của nam nghệ sĩ. Chính vì vậy, khi xác nhận trở lại ATVNCG 2026, người hâm mộ cũng chờ đợi những màn biến hóa mới trong hình ảnh và phong cách trình diễn của anh.

Loạt trang phục "khủng" của BB Trần tại concert ATVNCG. - Ảnh: FBNV.

Tạo hình của BB Trần trong vở kịch Đảo Hoa Hậu. Ảnh: Tôn Huy

Tuy nhiên, trước khi mang những bất ngờ mới lên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, BB Trần vừa khiến khán giả chú ý với một giao diện hoàn toàn khác. Trong suất diễn Nữ Hoàng Giải Trí, anh hóa thân thành một chàng "trai hư" khiến các nhân vật phải lao đao vì những màn thả thính và lật mặt khó lường. Bên cạnh các màn tung hứng quen thuộc, diện mạo nam tính của BB Trần cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều khán giả bàn luận.

Tạo hình của BB Trần trong vở kịch "Nữ hoàng giải trí". Ảnh: Tôn Huy

Mái tóc được vuốt gọn cùng phong cách ăn mặc đơn giản khiến nhiều người chú ý đến những đường nét vốn ít xuất hiện trong các tạo hình quen thuộc của BB Trần. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thừa nhận có phần "không quen mắt" khi chứng kiến một BB Trần lịch lãm, phong trần, khác hẳn giao diện lộng lẫy thường gắn liền với danh xưng "Má Bảo". Nhiều bình luận hài hước cho rằng nhan sắc lần này khiến họ phải "dụi mắt mấy lần" mới nhận ra nam nghệ sĩ.

BB Trần trong phân cảnh cùng bạn diễn Dương Quốc Mỹ. Ảnh: Tôn Huy.

Diễn viên Hải Triều trong một phận đoạn giả gái, thân mật với "trai hư" BB Trần.

Trở lại với hình tượng nam tính sau một thời gian dài gắn bó với các tạo hình cầu kỳ, BB Trần tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Khi sức nóng của ATVNCG 2026 đang tăng dần, màn "đổi gió" này càng khiến khán giả thêm tò mò về những tạo hình cũng như phần trình diễn mà nam nghệ sĩ sẽ mang đến trong lần tái xuất sắp tới.