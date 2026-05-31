GREY D đầy phóng khoáng, UPRIZE lan tỏa năng lượng trẻ đến FORESTIVAL 2026

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đa sắc màu, từ những cái tên bảo chứng cảm xúc như Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, VCT... đến dòng năng lượng tươi trẻ, bứt phá của HIEUTHUHAI, Bùi Công Nam, GREY D, Phùng Khánh Linh, cùng sự bùng nổ từ MAYDAYs, UPRIZE, Lezii và 2pillz đã thực sự biến đêm diễn FORESTIVAL 2026 trở thành một sự kiện âm nhạc thăng hoa.

Tối 30/5, tại không gian của Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình), Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026 với chủ đề “Chiến Binh Bình Minh” đã chính thức diễn ra.

Đen mang đến một khoảng không gian đầy hoài niệm và gần gũi đúng như tính cách giản dị vốn có của anh. Khán giả đã có một bất ngờ lớn khi nam ca sĩ lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới mang tên Mùa Hè 26 - một món quà âm nhạc tinh thần gửi gắm những suy tư nhẹ nhàng về thời gian. Ngay sau đó, sự đồng điệu giữa hàng nghìn khán giả được nối dài qua những giai điệu mộc mạc của Đi theo bóng Mặt Trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm và Mang tiền về cho mẹ.

MAYDAYs mang lại bầu không khí trong lành, tự do của thiên nhiên với loạt ca khúc Biết đâu, Cho em, Ở trong khu rừng, Hẹn lần sau và Phép màu. Ngay sau những thanh âm mộc mạc ấy, không gian của Quảng trường Bình Minh chuyển mình đầy năng động với sự xuất hiện của LEZII cùng dàn vũ công cho Chẳng sai đâu mà, Alone Momei, Điện cao thế và Dập dìu trong mưa. Tất cả đã khuấy động khán đài, mang lại một làn gió âm nhạc điện tử trẻ trung và lôi cuốn.

Mạch tự sự được tiếp diễn khi GREY D đưa đêm nhạc thành một không gian đầy chất thơ để gửi gắm tâm tư qua ba bài hát mới nằm trong album vừa ra mắt: Hóa ra, Mới hôm qua và Đôi mắt kẻ tình si. Chất giọng ấm áp, nam tính và đầy lôi cuốn của GREY D như một lời thủ thỉ, dẫn dắt người nghe qua những cung bậc nhẹ nhàng của tình yêu tuổi trẻ, trước khi khép lại trọn vẹn bằng bài hát quen thuộc Có hẹn với thanh xuân.

Ngay sau GREY D, 7 chàng trai của nhóm UPRIZE tiếp tục làm phong phú thêm màu sắc cho đêm nhạc khi mang đến nguồn năng lượng phóng khoáng qua loạt ca khúc Gương vỡ làm lành, Exposure và Temple. Đặc biệt, nhóm đã dành tặng khán giả bản live ca khúc mới toanh mang tên chính là cảm giác này, tạo nên một điểm nhấn sáng tạo đầy mới mẻ và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Càng về sau, không gian âm nhạc càng thăng hoa với những màn kết hợp đầy ngẫu hứng. Sau khoảng lặng cảm xúc cùng phiên bản Acoustic của OK - Sao cũng được, Binz đã mang đến một bất ngờ lớn khi hòa giọng cùng Bùi Công Nam trong bản phối Hoa ban - I Love You. Khán đài như vỡ òa trước sự xuất hiện đặc biệt của hai “Anh tài”.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Bùi Công Nam làm chủ sân khấu bằng lối kể chuyện âm nhạc thông minh. Những câu chuyện đời thường được anh truyền tải qua giai điệu vừa tươi sáng vừa sâu lắng của Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào và Nhớ mãi chuyến đi này. Sự mộc mạc, chân thành trong cách giao lưu của nam ca sĩ - nhạc sĩ đã xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách với hàng vạn khán giả.

Không gian âm nhạc tiếp tục được làm giàu bởi nét cá tính đặc biệt của hai giọng ca thực lực Phùng Khánh Linh và VCT. Phùng Khánh Linh mang đến một làn gió mùa Hè tươi mát và tràn đầy năng lượng qua Căn gác mùa Hè và Giả vờ. Cách xử lý ca khúc khéo léo với bản phối mới dành cho Ước anh tan nát con tim, Quý cô say xỉn, Cảm ơn người đã thức cùng tôi tạo ra một không gian âm nhạc mới mẻ, hiện đại và làm cho hàng chục ngàn khán giả chỉ muốn đứng lên nhún nhảy cùng những giai điệu này.

Trong khi đó, VCT lại chọn cách kết nối bằng chiều sâu nội tâm thông qua loạt bản hit Từng là, Vết mưa, Don’t you go, Chỉ cần có nhau... Những nốt cao tự nhiên, giàu cảm xúc của VCT hòa cùng tiếng đồng ca của hàng vạn khán giả dưới trời đêm đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp và lắng đọng nhất của chương trình. Cũng trong không gian này, VCT lần đầu tiên trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới trước hàng vạn khán giả của FORESTIVAL.

Một trong những điểm nhấn tạo nên làn sóng cuồng nhiệt nhất của đêm nhạc chính là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI. Anh đã dành tặng người hâm mộ một món quà đặc biệt khi trình diễn live liên tiếp bốn ca khúc từ album mới Mắt Nhắm Mắt Mở gồm: Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói và Anh nên đi khỏi đây. Năng lượng của HIEUTHUHAI đã kéo khán giả hòa vào từng nhịp đập của bài hát, gửi vào không gian Ninh Bình sự tươi trẻ, sôi động của âm nhạc thế hệ mới.

Nghệ sĩ Hà Anh Tuấn chính là mảnh ghép cuối cùng, giữ vai trò khép lại đêm diễn một cách trọn vẹn. Bắt đầu từ những giai điệu của Hoa hồng, anh tiếp tục dẫn dắt khán giả trôi theo dòng kỷ niệm cùng Tuyết rơi mùa Hè, rồi bất ngờ thắp sáng toàn bộ không gian bằng năng lượng sôi động từ Địa đàng.

Khán giả tại Quảng trường Bình Minh đã có cơ hội thưởng thức màn kết hợp đặc biệt khi khách mời Trần Duy Khang (Chillies) bất ngờ xuất hiện, cùng đàn anh hòa giọng qua liên khúc kết hợp Cảm ơn và xin lỗi - Mascara - Từ đống tro tàn. Bài hát khép lại chương trình là màn đồng ca của Hà Anh Tuấn cùng Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và GREY D trong liên khúc Có hẹn với thanh xuân - Có ai thương em như anh - Phép màu - Tháng tư là lời nói dối của em, mang đến sự gắn kết chân thành giữa những người làm nghệ thuật và công chúng dưới trời đêm cố đô.