"Anh trai" Sơn.K tri ân đấng sinh thành, nhờ âm nhạc gửi lời trái tim muốn nói

HHTO - Sau lần đầu tiên được trình diễn tại buổi Fanmeeting: Hello Capo in Hanoi, ca khúc “Đấng Sinh Thành” của Sơn.K vừa chính thức ra mắt trên các nền tảng nhạc số. Không chỉ là món quà đặc biệt gửi tới khán giả nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, đây còn là lời tri ân chân thành mà nam ca sĩ dành cho người cha thân yêu.

Đúng 19h15 ngày 1/6, Sơn.K cho phát hành bản Visualizer MV Đấng Sinh Thành. Nam ca sĩ mang đến một câu chuyện rất riêng về gia đình, về tình phụ tử và những điều chưa từng nói thành lời với đấng sinh thành.

Không sử dụng những ngôn từ quá cầu kỳ hay hoa mỹ, Đấng Sinh Thành chinh phục người nghe bằng ca từ mộc mạc và chân thành. Từng câu hát như những dòng tâm sự được Sơn.K viết từ chính trải nghiệm của bản thân, kể về hành trình trưởng thành dưới vòng tay yêu thương và sự chở che của người cha. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng xuyên suốt bài hát góp phần khắc họa hình ảnh người cha luôn đồng hành cùng anh trong suốt quá trình trưởng thành của Sơn.K.

Bên cạnh phần âm nhạc, Visualizer MV cũng gây ấn tượng nhờ phong cách kể chuyện bằng hình ảnh 2D giàu cảm xúc. Xuyên suốt MV là hình tượng người cha cùng chú chim sơn ca - hình ảnh ẩn dụ cho chính Sơn.K. Những thước hình được xây dựng như từng trang sách thiếu nhi đang dần mở ra trước mắt người xem, kể về một chú chim nhỏ mang trong mình nhiều hoài bão và khát vọng bay xa. Ở phía sau những giấc mơ ấy luôn có bóng dáng của người cha, người sẵn sàng dang rộng đôi cánh để bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh cho con.

Người cha vững chãi và chú chim sơn ca là hai nhân vật xuất hiện trong suốt MV Visualizer. Nguồn: Ảnh cắt từ MV

Thông điệp ấy được thể hiện rõ qua hành trình trưởng thành của chú chim sơn ca, cũng như qua câu hát gửi gắm mong muốn “để những giai điệu hoài vang”. Không còn hình ảnh một nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu hay xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, trong “Đấng Sinh Thành”, khán giả được gặp một Lê Hồng Sơn rất ấm áp, một người con ngập tràn tình yêu thương dành cho gia đình.

Chia sẻ thêm về bài hát, Sơn.K bộc bạch trên trang cá nhân:

Với tớ việc bày tỏ tình cảm với người thân trước đây là một điều vô cùng khó khăn. Có những lúc muốn nói lời cảm ơn hay một lời xin lỗi tới ba mẹ nhưng tớ lại ngại, rồi ngày qua ngày trôi và những điều mình cần nói lại không thể nói ra được. Đến một ngày tớ nhận ra, thời gian được ở bên ba mẹ cũng không còn nhiều như hồi bé. Nên tớ đã dành tất cả tình cảm gửi tới ba qua bài hát này. Chỉ mong ba mẹ mình luôn khoẻ mạnh và nhìn thấy sự trưởng thành hơn của tớ mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài hát và hi vọng bài hát này sẽ thay lời yêu thương của mọi người đến ba mẹ.

Ngoài ra, một người hâm mộ còn phát hiện ý nghĩa đặc biệt đằng sau thời điểm công chiếu MV. Theo đó, khi cộng tất cả các con số của mốc 19h15 ngày 1/6/2026, kết quả thu được là số 33. Đây được cho là cách gọi tượng trưng dành cho đấng sinh thành, cũng chính là nhân vật trung tâm của bài hát. Ở góc độ thần số học, số 33 còn được xem là con số mang nguồn năng lượng chữa lành, có tần số rung động cao hơn số 6 - con số chủ đạo của Sơn.K.

Sau thời điểm ra mắt MV chính thức, nhiều fan của Sơn.K cũng chia sẻ lại khoảnh khắc nam ca sĩ xúc động thể hiện ca khúc trong buổi fan meeting. Nguồn: @hnahnim_11

Thông qua Đấng Sinh Thành, Sơn.K không chỉ giới thiệu thêm một sản phẩm âm nhạc mới mà còn cho khán giả thấy một khía cạnh rất khác của mình: Hình ảnh một người con luôn hướng về gia đình, biết trân trọng những giá trị yêu thương giản dị và mong muốn dùng âm nhạc để nói thay những điều đôi khi khó cất thành lời.