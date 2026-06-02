Dương Domic tái xuất Vũ trụ Say Hi, "tình thương mến thương" với các Anh trai

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Khán giả thích thú khi chứng kiến Dương Domic trở lại với các chương trình như Say Hi Rực Rỡ, Tinh Hà "Say Hi"... trong năm 2026.

Trong số 24 Anh trai tham gia Tinh Hà "Say Hi", màn tái xuất của Dương Domic nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Là cái tên "chuyển mình" bùng nổ hàng đầu từ mùa 1, Dương Domic nhanh chóng có những động thái sôi nổi, trở lại với Vũ Trụ "Say Hi" bằng những tương tác thú vị cùng các Anh trai khác.

Sau khi công bố trở lại với Tinh Hà "Say Hi", video hài hước của anh chàng và đàn anh Song Luân gây sốt, được khán giả tương tác nhiệt tình. Hai nam ca sĩ thậm chí không ngại hình tượng, đóng liên tiếp nhiều "tiểu phẩm" để gây cười trên mạng xã hội.

Dương Domic chăm quay "tiểu phẩm" cùng Song Luân. Nguồn: Song Luân

Ngoài ra, nam ca sĩ còn xác nhận góp mặt trong Say Hi Rực Rỡ. Ngay lập tức, khán giả phát hiện Dương Domic có những khoảnh khắc thân thiết với WEAN. Khoảnh khắc hai chàng trai cùng nhau nằm tận hưởng ngoài suối chỉ thoáng qua trong đoạn trailer, song đủ khiến khán giả vô cùng phấn khích. Trước đó, trong Anh Trai "Say Hi", WEAN và Dương Domic chưa có cơ hội làm việc trong các vòng Live Stage, nhưng lại khá thân thiết khi cùng góp mặt trong Đấu Trường Gia Tốc.

Bên cạnh WEAN, một cái tên thân thiết nữa bên Dương Domic khiến khán giả thích thú là Pháp Kiều. Chủ nhân bài hát Ba Bích cùng góp mặt với Dương Domic trong cả Tinh Hà "Say Hi" lẫn Say Hi Rực Rỡ, hứa hẹn tiếp tục khiến các "thuyền viên" Dương - Kiều phấn khích. Chưa gì mà tại họp báo Say Hi Rực Rỡ, cả hai đã có những tương tác thú vị. Pháp Kiều tặng quà cho Dương Domic, còn anh chàng thì khen người bạn của mình nấu ăn ngon nhất chương trình.

Từng tham gia Anh Trai "Say Hi" với tư cách một trong những gương mặt tân binh, Dương Domic dần dần chiếm sự chú ý của khán giả thông qua những màn trình diễn như Hào Quang, Sóng Vỗ Vỡ Bờ, Đều Là Của Em, Tràn Bộ Nhớ... Anh bước vào Chung kết của chương trình với giải thưởng Anh trai đột phá nhất (Best Transformer). Sau chương trình, Dương Domic tiếp tục ghi điểm với mini album Dữ Liệu Quý, với ca khúc Mất Kết Nối đạt nhiều thành tích vang dội.

#Dương Domic #Say Hi Rực Rỡ #Tinh Hà Say Hi #Anh Trai Say Hi

