Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Forbes khen ngợi Sơn Tùng M-TP tiếp bước BTS, Lisa... quảng bá văn hóa châu Á ra thế giới

Ngọc Ngân

HHTO - Mới đây, trên tạp chí Forbes của Mỹ đăng tải thông tin về sự trở lại của Sơn Tùng M-TP kết hợp với rapper Tyga trong sản phẩm “Come My Way”. Đáng chú ý, Forbes đặt Sơn Tùng M-TP cùng với những cái tên như BTS và Lisa như những tấm gương tiêu biểu trong việc truyền tải văn hóa quê nhà ra thế giới.

Màn comeback mới nhất của Sơn Tùng M-TP đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả thế giới, không chỉ vì màn hợp tác với rapper nổi tiếng của Mỹ Tyga và producer Marvey Muziqyue, mà còn bởi những hình ảnh mãn nhãn của MV. Trong một bài viết gần đây, tạp chí Forbes đã không ngớt lời khen dành cho "Come My Way".

Cụ thể, Forbes đánh giá "Come My Way" là điểm kết nối giữa một Sơn Tùng M-TP đang vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu với một Tyga đậm chất hip-hop Mỹ nhưng lại có cội nguồn Việt Nam; giúp ca khúc có sự gắn kết sâu sắc hơn giữa âm nhạc và văn hóa; khơi gợi khán giả về âm nhạc, văn hoá và niềm tự hào Việt Nam.

Những hình ảnh đặc trưng của văn hóa Việt Nam được MV "Come My Way" truyền tải xuyên suốt. MV sử dụng song song bối cảnh tại Los Angeles và Việt Nam - hai địa điểm sinh sống của Tyga và Sơn Tùng M-TP, hình ảnh Chim Lạc, những vũ công đeo mặt nạ trong trò diễn Xuân Phả truyền thống, phong cảnh tuyệt đẹp của Tràng An - Ninh Bình và biểu tượng trâu ngọc,.... Thông điệp về sự giao thoa văn hóa Đông - Tây được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh chiếc xe DeLorean DMC-12 và chim lạc xuất hiện cạnh nhau.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ trong bài viết của Forbes: “Hợp tác với Tyga là một trải nghiệm đặc biệt bởi ca khúc này không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là sự kết nối văn hóa. Tôi thực sự trân trọng sự cởi mở của anh ấy trong việc thể hiện di sản Việt Nam thông qua dự án này và điều đó khiến sự hợp tác của chúng tôi chân thành ngay từ đầu. Với nền tảng là Afrobeats, chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm mang tầm quốc tế nhưng vẫn giữ được những nét riêng và nguồn gốc của mình.”

ty-ga-son-tung-m1102-17803270641181565383029.jpg

Đặc biệt, trong bài viết, Forbes đề cập đến Sơn Tùng M-TP như một sự tiếp nối hướng đi của nhiều nghệ sĩ Pop châu Á khác như BTS, Arijit Singh, BINI, no na. Điểm chung của các nghệ sĩ đi trước này là họ đã thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc, thể hiện bản sắc văn hóa của quê hương thông qua các sản phẩm âm nhạc kết hợp âm nhạc với âm hưởng dân ca và nhạc cụ truyền thống. BTS đưa bài dân ca “quốc dân” Arirang vào ca khúc “Body to Body”, Lisa giới thiệu Thái Lan và lồng ghép văn hóa nước nhà trong MV đầu tay “Lalisa". Và giờ đây, tới lượt Sơn Tùng M-TP đưa văn hoá Việt Nam đến với truyền thông phương Tây.

Ngọc Ngân
#Sơn Tùng MTP feat Tyga #Sơn Tùng MTP ra mắt MV mới #Sơn Tùng MTP ra mắt MV Come My Way #Forbes nhắc đến Sơn Tùng MTP

Cùng chuyên mục