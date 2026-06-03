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IVAN - "Anh trai" ngoại quốc đầu tiên của Vũ trụ "Say Hi" có gì đáng trông đợi?

Đức Trung - Ảnh, clip tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi được công bố là “Anh trai” ngoại quốc đầu tiên góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, IVAN nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của chàng thực tập sinh người Malaysia có đem lại tín hiệu tích cực trong việc hút khán giả quốc tế cho show giải trí Việt?

IVAN tên thật là Chen Ming Xuan, sinh năm 2001, là thực tập sinh người Malaysia gốc Hoa trực thuộc Yuxiao Media. Anh được nhiều khán giả quốc tế biết đến khi tham gia Starlight Boys - chương trình sống còn hợp tác giữa iQIYI và SBS nhằm tìm kiếm đội hình nhóm nhạc nam hoạt động toàn cầu.

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Tại chương trình, IVAN ghi dấu với giọng hát khỏe, cao vút qua các sân khấu như You Were Beautiful hay Sheesh. Nam thực tập sinh còn nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả nhờ tinh thần cầu tiến và sự nỗ lực cải thiện điểm yếu vũ đạo xuyên suốt hành trình thi đấu. Trong tập 2 của Starlight Boys, IVAN nhiều lần gục ngã khi luyện tập các động tác vũ đạo có độ khó cao nhưng quyết không từ bỏ.

IVAN nhận về nhiều lời khen từ khán giả quốc tế với màn biểu diễn You Were Beautiful - sân khấu đánh giá màn ghép đội của anh và CONGB.

Ngoài sân khấu, IVAN còn gây ấn tượng bởi tính cách nhẹ nhàng, có phần bẽn lẽn khi giao lưu với người hâm mộ qua livestream. Do đó, dù dừng chân trước đêm Chung kết và không debut trong đội hình 9 thành viên cuối cùng, anh vẫn xây dựng được cộng đồng người hâm mộ khá đông đảo sau chương trình.

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IVAN bắt đầu được nhiều khán giả Việt để ý khi xuất hiện tại fanmeeting của anh trai CONGB. Trong chuyến ghé thăm Việt Nam, nam nghệ sĩ không chỉ gây ấn tượng với những màn trình diễn trên sân khấu mà còn khiến người hâm mộ thích thú bởi màn hội ngộ cùng CONGB, DILLAN và Đỗ Nam Sơn - những cựu thí sinh từng tham gia Starlight Boys sau hơn một năm.

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IVAN bắt đầu được nhiều khán giả Việt để ý khi xuất hiện tại fanmeeting của CONGB.

Loạt khoảnh khắc cả nhóm cùng nhảy nhót, chụp hình, livestream hay thoải mái tương tác với nhau được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. IVAN còn gây chú ý với khả năng "dò tần số" cực nhanh với các "Anh trai" khác.

IVAN, CONGB, DILLAN và Đỗ Nam Sơn quay TikTok cùng nhau.

Mới đây nhất, IVAN chính thức trở thành một mảnh ghép trong 24 nghệ sĩ góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”. Sự xuất hiện của thực tập sinh thần tượng người Malaysia được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới mẻ cho chương trình. Đặc biệt, IVAN cũng sẽ có dịp tái hợp cùng CONGB và DILLAN, khiến nhiều người hâm mộ mong chờ một sân khấu kết hợp của cả ba.

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Việc IVAN trở thành nghệ sĩ ngoại quốc đầu tiên góp mặt trong Vũ trụ "Say Hi” cũng phần nào cho thấy các chương trình truyền hình Việt Nam đang dần tiệm cận hơn với xu hướng quốc tế. Không chỉ dừng lại ở phạm vi giải trí nội địa, những gameshow Việt Nam đang cho thấy tham vọng mở rộng đối tượng khán giả trên toàn cầu, hướng đến sự giao thoa văn hóa và đa dạng hóa đội hình nghệ sĩ. Nếu IVAN thành công chinh phục thị trường Việt thông qua Tinh Hà "Say Hi", thì đây có thể là tín hiệu tốt dành cho cả "nhà đầu tư", đơn vị tổ chức show đến các nhân tố tiềm năng quốc tế.

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Đức Trung - Ảnh, clip tổng hợp từ nhiều nguồn
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