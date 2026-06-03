Thể Thiên - "viên ngọc ẩn" gây tò mò, được lợi gì khi gia nhập Tinh Hà "Say Hi"?

HHTO - Ngay sau khi công bố dàn nghệ sĩ tham gia, Tinh Hà “Say Hi” đã nhanh chóng khuấy động mạng xã hội với hàng loạt thảo luận sôi nổi. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Thể Thiên nổi bật như một nhân tố đặc biệt, thu hút sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc và tư duy thẩm mỹ khác biệt.

Thể Thiên: Màu sắc mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ V-Pop

Thể Thiên tên thật là Trần Thế Thể Thiên - con trai của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Cái tên đặc biệt của anh do anh trai của mẹ - cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt, với ý nghĩa “vật thể của trời giữa cõi trần gian”. Anh cũng là người duy nhất trong thế hệ con cháu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn công khai theo đuổi con đường ca hát và sáng tác chuyên nghiệp.

Ít ai biết rằng, hơn 10 năm trước, với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Thể Thiên từng tham gia Vietnam's Got Talent 2012. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà niềm đam mê này bị tạm gác lại, Thể Thiên lùi về phía sau ánh đèn và trở thành stylist cho nhiều nghệ sĩ. Vài năm gần đây, nam nghệ sĩ mới thực sự quay trở lại với âm nhạc một cách nghiêm túc và chỉn chu.

Thể Thiên từng tham gia Vietnam's Got Talent 2012.

Ra mắt cuối năm 2024 với album Trần Thế, Thể Thiên nhanh chóng gây chú ý với những sản phẩm mang đậm tính trình diễn và cá tính nghệ thuật rõ nét. Trong đó, SAIGONTEY được xem là ca khúc nổi bật nhất khi tái hiện nhịp sống thành thị trẻ trung, hiện đại qua chất nhạc đầy năng lượng. Không ít khán giả nhận xét âm nhạc của Thể Thiên mang cảm giác rất “chất”, vừa gai góc vừa tự do, giúp anh trở thành cái tên được nhiều khán giả trẻ yêu thích và quan tâm.

SAIGONTEY được xem là ca khúc nổi bật nhất của nam ca sĩ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, Thể Thiên được đánh giá sẽ là một trong những “con tướng mạnh” khi tham chiến tại Tinh Hà “Say Hi”. Với khả năng sáng tác, trình diễn của mình, anh được kỳ vọng sẽ mang đến những màn thể hiện vừa mãn nhãn, vừa giàu cá tính nghệ thuật.

Dù chưa sở hữu cộng đồng người hâm mộ quá đông đảo, Thể Thiên đang dần xây dựng cho mình một lượng khán giả riêng nhờ tính cách hài hước, thân thiện, “tẻn tẻn”. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị và gần gũi, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gai góc trong các sản phẩm âm nhạc. Chính sự đối lập này lại khiến nhiều khán giả cảm thấy yêu thích và có thiện cảm hơn với anh.

Thể Thiên gây ấn tượng nhờ tính cách hài hước, thân thiện, pha chút “tẻn tẻn”.

Ngoài ra, Thể Thiên còn có mối quan hệ thân thiết với WEAN - một trong những nghệ sĩ sở hữu màu sắc âm nhạc cá tính của V-Pop hiện nay. Trước đó, WEAN từng xuất hiện với vai trò khách mời trong MV SAIGONTEY để ủng hộ sản phẩm đầu tay của Thể Thiên. Vì thế, màn hội ngộ của cả hai tại Tinh Hà “Say Hi” đang được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên những tiết mục kết hợp ăn ý và bùng nổ.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm tham gia các chương trình truyền hình thực tế trước đây, WEAN có thể trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ Thể Thiên hòa nhập nhanh hơn với môi trường cũng như nhịp chơi của chương trình.

WEAN từng xuất hiện với vai trò khách mời trong MV SAIGONTEY.

Thể Thiên tìm kiếm điều gì tại Tinh Hà “Say Hi”?

Ở thị trường Việt Nam hiện nay có thể thấy một sự phân hóa tương đối rõ giữa hai nhóm nghệ sĩ. Thể Thiên thuộc nhóm nghệ sĩ có hit tiệm cận đại chúng, có tư duy âm nhạc mới mẻ, rõ nét nhưng giá trị thương hiệu cá nhân chưa cao, fandom chưa vững.

Điều này cũng tạo ra một đặc thù khi nghệ sĩ bước vào những thử nghiệm mang tính “ngách” hoặc thay đổi màu sắc âm nhạc. Thành bại của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào độ đón nhận của công chúng hay gu đại chúng. Fandom chưa đủ lớn để giúp nghệ sĩ "tạo nhiệt" hay thúc đẩy lan tỏa tự nhiên.

Trong bối cảnh đó, các chương trình như Vũ trụ “Say Hi” thường được nhìn nhận như một môi trường giúp những nghệ sĩ trẻ như Thể Thiên tăng độ phủ sóng, xây dựng một lớp khán giả theo dõi hành trình lâu dài - nền tảng quan trọng để hình thành fanbase ổn định sau chương trình. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến những nghệ sĩ vốn đã có độ nhận diện tìm đến các format này khi muốn mở rộng tệp fan thông qua thử sức với các thể loại khác nhau.