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Vì sao khán giả đồng loạt gọi tên một sao nữ phim VTV đã vắng bóng 3 năm nay?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Lý do gì khiến một nữ diễn viên vừa đẹp vừa giỏi của phim giờ vàng VTV nhưng lâu lắm rồi không đóng phim lại được khán giả đồng loạt nhắc đến?

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Càng xem phim Lời Hứa Đầu Tiên, khán giả càng cho rằng Trang Emma không hợp đóng vai Hoa hậu Vi Minh. Mọi người nhận thấy Trang Emma hợp với những vai hiền lành dịu dàng hơn là làm một Hoa hậu. Cũng từ đó, netizen đề cử những gương mặt hội tụ đủ tiêu chí làm Vi Minh, và cái tên Lương Thanh được nhắc đến rất nhiều.

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Lương Thanh sở hữu chiều cao 1m73 không thua gì Hoa hậu ngoài đời thực, gương mặt thanh tú hài hòa, diễn xuất cũng rất ổn khi là thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2014. Nữ diễn viên có nhiều vai diễn đa dạng cả về hoàn cảnh lẫn tính cách.

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Đến bây giờ, khán giả vẫn nhớ nhất vai Trà - cô nàng tiểu tam lắm chiêu trò trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Dù chỉ là nữ phụ nhưng Trà gây ấn tượng mạnh nhất phim, cũng được đánh giá là vai diễn thành công nhất của Lương Thanh.

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Đóng vai đáo để ghê gớm rất đạt nhưng Lương Thanh hóa thân vào cô gái dịu dàng cũng không chê vào đâu được. Như ở phim Đừng Nói Khi Yêu, Lương Thanh vào vai Trang - một cô giáo tiếng Anh xinh đẹp, dịu dàng. Trang lúc nào cũng buồn bã ấm ức khi thấy bạn trai Tú thân thiết gắn bó với cô bạn thân khác giới Ly. Tuy nhiên, sau phim này, Lương Thanh bỗng dưng biến mất khỏi "vũ trụ phim giờ vàng VTV".

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Đã 3 năm qua, cô không có phim nào mới, trang cá nhân thỉnh thoảng mới cập nhật hình ảnh tham dự các sự kiện, chụp thời trang hoặc gặp gỡ đồng nghiệp. Rất nhiều khán giả mong Lương Thanh sớm trở lại phim trường bởi màn ảnh VTV luôn thiếu các diễn viên vừa đẹp vừa tài như cô.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lương Thanh #phim VTV #diễn viên Lương Thanh #Lương Thanh tiểu tam

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