Chi Pu tiết lộ lý do nhận lời xuất hiện trong 3 MV của Noo Phước Thịnh

HHTO - Tại sự kiện ra mắt EP "Nhấc Máy", Chi Pu lần đầu chia sẻ cơ duyên tham gia 3 MV của Noo Phước Thịnh. Bên cạnh đó, những câu chuyện hậu trường từ 52Hz và các nghệ sĩ góp mặt cũng thu hút sự chú ý.

Sau 10 năm kể từ lần phát hành EP gần nhất, Noo Phước Thịnh chính thức giới thiệu dự án Nhấc Máy vào chiều 2/6. Bên cạnh phần âm nhạc, những chia sẻ từ Chi Pu và 52Hz tại sự kiện cũng trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý.

EP Nhấc Máy gồm 4 track, trong đó có ba ca khúc chính là Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối (kết hợp cùng 52Hz) và Gọi Cho Anh, cùng một bản mở đầu đóng vai trò kết nối toàn bộ câu chuyện. Theo ê-kíp, ba ca khúc mang những màu sắc âm nhạc khác nhau, từ Pop R&B, Ballad đến Rock.

Ảnh: NVCC.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở cách kể chuyện xuyên suốt qua ba MV. Các sản phẩm được xây dựng theo dòng thời gian đảo ngược, bắt đầu từ thời điểm một mối quan hệ kết thúc, rồi lần lượt quay về giai đoạn chia xa và những ký ức thuở mới yêu.

Ảnh: NVCC.

Một trong những nhân tố được giữ kín đến sát thời điểm ra mắt là Chi Pu. Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai nữ chính xuyên suốt cả ba MV thuộc EP Nhấc Máy, trở thành nhân vật kết nối các lát cắt trong câu chuyện tình mà dự án xây dựng.

Ảnh: Tôn Huy.

Xuất hiện tại sự kiện, Chi Pu có những chia sẻ hài hước khi nhắc đến Noo Phước Thịnh. Cô cho biết từng ấn tượng với ngoại hình của đàn anh đến mức "muốn xỉu" trong quá khứ.

Nói về lý do nhận lời tham gia dự án, Chi Pu cho biết cả hai đã quen biết và có cơ hội làm việc cùng nhau từ trước. Bên cạnh sự quý mến dành cho Noo Phước Thịnh, Chi Pu cũng dành sự ngưỡng mộ cho hành trình hoạt động nghệ thuật của đàn anh. Vì vậy, khi nhận được lời mời hợp tác, cô đã đồng ý ngay lập tức.

Noo Phước Thịnh và Chi Pu chia sẻ về cảnh quay thân mật trong MV.

Bên cạnh Chi Pu, 52Hz cũng là gương mặt nhận được sự chú ý khi góp giọng trong ca khúc Cuộc Gọi Cuối. "Em Xinh" này chia sẻ đây là lần đầu tiên cô gặp Noo Phước Thịnh ngoài đời trong quá trình thực hiện dự án.

Ảnh: NVCC.

Trước đó, 52Hz hài hước cho biết cô từng nghĩ "anh Noo chỉ có trên tivi", khiến nam ca sĩ bật cười ngay tại sự kiện. Chia sẻ về quá trình sáng tác, giọng ca trẻ cho biết bản thân thường làm việc dựa trên cảm xúc. Khi tìm được sự đồng điệu với ca khúc, cô sẽ bắt tay vào viết ngay và có thể hoàn thành phần lời chỉ trong một đêm.

Hiện tại, MV Nhấc Máy cùng toàn bộ phần audio của EP đã được phát hành. Theo kế hoạch, MV Cuộc Gọi Cuối với sự góp mặt của 52Hz sẽ ra mắt ngày 7/6, trong khi MV Gọi Cho Anh được phát hành vào ngày 12/6.