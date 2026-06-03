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Nhắc nhở Yên Đan tại cinetour Ốc Mượn Hồn, bà xã Anh Đức vướng vào tranh cãi

Thiện Dư

HHTO - Hành động của nữ diễn viên Anh Phạm dành cho bạn diễn Yên Đan tại một buổi cinetour phim "Ốc Mượn Hồn" trở thành đề tài tranh luận trái chiều của khán giả.

Trong một video đang gây chú ý gần đây trên TikTok, nữ diễn viên Anh Phạm đã có cử chỉ nhắc khéo bạn diễn Yên Đan trong lúc đoàn phim Ốc Mượn Hồn đang giao lưu cùng khán giả. Cụ thể, Yên Đan vô tình nói xen vào khi một khán giả đang phản hồi lại ý kiến của Anh Phạm. Ngay sau đó, bà xã Anh Đức đã nhắc khéo bạn diễn rằng khán giả đang chia sẻ, khiến cả khán phòng bật cười.

Khoảnh khắc Anh Phạm nhắc khéo Yên Đan tại cinetour. Nguồn: @ditheosaoo

Tuy mọi chuyện chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi nhưng chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Đặc biệt khi câu chuyện được chia sẻ lại trên Threads, Anh Phạm đã nhận về nhiều bình luận trái chiều. Có một số khán giả cho rằng hành động của sao nữ dành cho bạn diễn chưa thật sự tinh tế, vì phần trò chuyện này có nhắc đến Yên Đan nên nữ diễn viên lên tiếng cũng là bình thường. Một số còn cho rằng Anh Phạm có nhiều cách nhắc nhở khéo léo hơn mà không làm đối phương bị khó xử.

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Hành động của Anh Phạm dành cho Yên Đan nhận ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực không chỉ Anh Phạm mà cả Yên Đan trong trường hợp này. Đây chỉ là tình huống trò chuyện bình thường giữa diễn viên và khán giả về tình tiết phim, và sự việc chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi. Sau cùng, cả khán phòng lẫn người trong cuộc đều bật cười vui vẻ, vì vậy không nên hướng sự chỉ trích đến bất kỳ ai.

Trong lần trở lại này với điện ảnh, Anh Phạm vào vai một nữ minh tinh tên Diễm Quỳnh, có mối quan hệ bí ẩn với nam chính An Quân (Quốc Trường đóng). Trong khi đó, Yên Đan vào vai An - vợ của An Quân bất ngờ qua đời vì tai nạn nước, sau đó gây sốc khi xuất hiện trong hình hài của cô gái tên Ngọc (Tiểu Vy đóng) tự nhận bản thân chính là An, nhưng đã bị tráo đổi thân xác. Ốc Mượn Hồn đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ kể từ Truyền Thuyết Về Quán Tiên, mang màu sắc kỳ bí và nhiều nút thắt.

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Trước đó, Anh Phạm đã gây chú ý trong các dự án phim trăm tỷ như Mai, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu... còn Yên Đan bén duyên với điện ảnh sau vai diễn thành công trong phim truyền hình Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

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Thiện Dư
#Anh Phạm #Yên Đan #Ốc Mượn Hồn

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