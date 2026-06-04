Tổ hợp 2K3 - 5 gương mặt nhỏ tuổi nhất hứa hẹn khuấy đảo Tinh Hà "Say Hi"

HHTO - Từ những gương mặt đã quen thuộc của Vũ trụ "Say Hi" như Captain Boy, Jaysonlei đến các nhân tố mới như Đặng Hồng Hải, CoolKid hay HYO, thế hệ nghệ sĩ sinh năm 2003 đang trở thành điểm nhấn đặc biệt của Tinh Hà "Say Hi".

Sau khi Tinh Hà "Say Hi" công bố đội hình, netizen nhanh chóng phát hiện một điểm thú vị: Chương trình năm nay quy tụ tới 5 nghệ sĩ cùng sinh năm 2003 gồm Captain Boy, Jaysonlei, CoolKid, Đặng Hồng Hải và HYO.

Điều thú vị là hội nghệ sĩ sinh năm 2003 không hoàn toàn gồm những gương mặt xa lạ với khán giả của Vũ trụ "Say Hi". Trong đó, Captain Boy và Jaysonlei đã có cơ hội ghi dấu ấn qua các chương trình thuộc hệ sinh thái này trước đó. Ngược lại, Đặng Hồng Hải, Hyo và CoolKid lại là những nhân tố mới, lần đầu góp mặt trong hành trình.

Điều này khiến thế hệ Quý Mùi trở thành nhóm tuổi đông đảo nhất trong dàn Tinh tú.

Captain Boy

Trong "hội đồng niên", Captain Boy là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhờ kinh nghiệm chinh chiến qua nhiều sân chơi âm nhạc lớn. Từng là "em út" của Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên, nam rapper khiến khán giả mong chờ chứng kiến một Captain Boy trưởng thành hơn, tự tin hơn sau hành trình dài khẳng định bản thân.

Captain Boy được xem là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của thế hệ Quý Mùi tại Tinh Hà "Say Hi".

Captain Boy từng được biết đến khi tham gia Rap Việt mùa 3. Dù là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất, nam rapper vẫn gây ấn tượng nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng sáng tác và phong cách trình diễn giàu năng lượng. Sau đó, nam rapper tiếp tục ghi dấu tại Anh Trai "Say Hi", liên tục góp mặt trong nhiều tiết mục nổi bật và tiến sâu vào Chung kết. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực rap, chủ nhân ca khúc Kim Tự Tháp còn từng gây chú ý với màn battle dance. Khả năng làm chủ sân khấu, vừa rap vừa trình diễn vũ đạo, giúp anh trở thành một trong những nhân tố "nhỏ nhưng có võ" của đội hình Gen Z.

Jaysonlei

Jaysonlei là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ toàn diện, từng gây chú ý với khả năng sáng tác, màu sắc Pop/R&B hiện đại cùng ngoại hình thư sinh được nhiều khán giả ví như "nam thần Hàn Quốc".

Tại Anh Trai "Say Hi" 2025, Jaysonlei không phải là cái tên nhận được nhiều sự chú ý ngay từ những tập đầu. Tuy nhiên, qua từng vòng thi, người em cùng công ty với "Em xinh" Orange dần chứng minh khả năng thích nghi với nhiều dạng sân khấu khác nhau. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Jaysonlei tại chương trình là khi góp mặt trong đội hình Sớm Muộn Thì. Đoạn hát "tung đồng xu" do nam ca sĩ thể hiện nhanh chóng viral, trở thành một trong những câu hát được khán giả chia sẻ nhiều nhất năm.

Jaysonlei là một tân binh được chú ý sau hành trình Say Hi đầy rực rỡ.

Sau đó, Jaysonlei tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc bằng việc ra mắt nhiều sản phẩm cá nhân. Từng dừng chân trước thềm Chung kết trong sự tiếc nuối của không ít người hâm mộ, sự trở lại tại Tinh Hà "Say Hi" lần này được xem như cơ hội để Jaysonlei viết tiếp hành trình còn dang dở, đồng thời chứng minh những gì anh đã tích lũy sau lần lỡ hẹn với chặng đua cuối cùng trước đó.

Đặng Hồng Hải

Trong dàn 2003, Đặng Hồng Hải là gương mặt sở hữu nền tảng thần tượng bài bản nhất. Trước khi được công chúng Việt Nam biết đến rộng rãi, nam ca sĩ từng có thời gian đào tạo và hoạt động tại Hàn Quốc, qua đó tích lũy kinh nghiệm về thanh nhạc, vũ đạo lẫn kỹ năng trình diễn sân khấu theo mô hình idol chuyên nghiệp.

Đặng Hồng Hải là một trong những nhân tố mới của mùa giải năm nay.

Tên tuổi của Đặng Hồng Hải được chú ý khi tham gia show sống còn Boys Planet của Mnet năm 2023. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng tham gia Giọng Hát Việt nhí, cho thấy niềm đam mê nghệ thuật đã được nuôi dưỡng từ khá sớm.

Với kinh nghiệm từng hoạt động trong môi trường đào tạo khắc nghiệt cùng thế mạnh về trình diễn, Đặng Hồng Hải được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc thần tượng, góp phần làm đa dạng đội hình Gen Z của Tinh Hà "Say Hi".

Đặng Hồng Hải theo đuổi giấc mơ idol K-Pop, trở thành thực tập sinh Việt Nam hiếm hoi nhiều lần thử sức ở các chương trình sống còn quy mô quốc tế.

CoolKid

CoolKid là cái tên đại diện cho thế hệ rapper trẻ trưởng thành từ cộng đồng Underground. Nam rapper đã hoạt động trong DG House - tổ đội âm nhạc quy tụ RHYDER, YoungBan.

Trong cộng đồng yêu rap, CoolKid được biết đến qua loạt sản phẩm kết hợp cùng RHYDER như Chịu Cách Mình Nói Thua, Sau Cơn Mưa... Tuy nhiên, bước ngoặt giúp CoolKid tiếp cận khán giả đại chúng đến từ Rap Việt mùa 4, nhận được sự lựa chọn từ nhiều Huấn luyện viên và là một trong những gương mặt được chú ý trong mùa giải.

Là nhân tố lần đầu xuất hiện trong hệ sinh thái "Say Hi", nam rapper được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới mẻ, đồng thời tạo nên những màn kết hợp thú vị với các đồng niên trong "tổ hợp 2003" của chương trình.

Quan trọng hơn, hành trình tại Rap Việt giúp CoolKid từng bước khẳng định bản sắc riêng.

HYO

HYO là cái tên mang đến nhiều tò mò. Nam nghệ sĩ sinh năm 2003 được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của DreamS Entertainment - công ty quản lý đứng sau nhiều nghệ sĩ như JSOL, Sơn.K hay Hoàng Duyên.

Trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, HYO đã được trang bị nền tảng học thuật vững chắc khi theo học ngành Thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp tân binh này được đánh giá cao về khả năng chuyên môn dù chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng.